Čo počúvame

31. mar 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Heslom elektronickej hudby 90. rokov bolo Pohni zadkom, mozog sa pridá, no už vtedy sa našlo dosť tvorcov, ktorí to videli naopak. Pravidelné tanečné beaty sa začali lámať do nových rytmických vzorcov a namiesto nekonečného omieľania tých istých zvukov hľadali vlastné. Jednou z bášt tejto scény sa stal britský label Warp, kde si našlo domov aj duo Autechre. Rob Brown a Sean Booth spolu hrajú už vyše dve dekády a nedávno vydali album Oversteps. Okrem krkolomných názvov ako pt2ph8 tam nájdete aj ďalšiu ich nezameniteľnú vec - (temne) melancholické melódie a plochy poľudšťujúce elektronické podklady, v ktorých tentoraz prevláda štylizácia retro soundu 80. rokov. Skvelý príklad, že vizionársky sa dá rýpať aj v minulosti a výsledkom experimentovania môže byť aj počúvateľná hudba. Dnes zaznie naživo v klube Fléda vBrne.