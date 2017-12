Najlepší architekti sú opäť Japonci

Nobelova nadácia zabudla na architektúru, jej úlohu už štvrté desaťročie supluje prestížna americká cena.

30. mar 2010 o 0:00 Ján Gregor

Pritzkerova cena je udeľovaná od roku 1979 pre najlepších svetových architektov. Už štvrtýkrát ju dostali japonskí architekti.



BRATISLAVA, LOS ANGELES. Ocenenie, ktoré často dostáva prívlastok „Nobelova cena za architektúru", v minulosti dostali slávne mená ako Oscar Niemeyer, Frank O. Gehry, Renzo Piano, Norman Foster, Rem Koolhaas, Jean Nouvel či najslávnejšia žena medzi architektkami Zaha Hadid. Je to už tretíkrát v histórii, čo cenu nezískal jeden architekt, ale dvojica. Vysoko skóruje aj Japonsko, kam putuje celkovo už štvrtá Pritzkerova cena. Tento ročník začal už štvrtú dekádu jej udeľovania.

Zámerom je vybrať tvorcov, ktorých diela v sebe spájajú talent, víziu a zaujatie pre architektúru. V tomto roku medzinárodná porota vybrala japonskú architektku Kazujo Sedžimovú a jej kolegu Ruje Nišizawu, ktorí pred pätnástimi rokmi založili spoločné štúdio SANAA. Ich diela sú podľa poroty jemné a silné zároveň, sú precízne a premenlivé, dômyselné a ich inteligencia je nenútená. Nevytvárajú samoúčelné budovy, ale berú do úvahy miesto, kde sú situované, aj činnosti, ktoré by sa tam mali vykonávať.

Vzdelávacie centrum Rolex vo Švajčiarku



Zdanlivá jednoduchosť

„Ich architektúra skúma ideu ľahkosti a priehľadnosti a posúva hranice týchto konceptov do nových extrémov," uvádza porota vo svojom vyhlásení.

Budovy z ich dielne vyvolávajú klamný dojem jednoduchosti. Architektúra japonskej dvojice je podľa porotcov v priamom kontraste k bombastickým prácam, na ktorých si tvorcovia zdokonaľujú svoje rečnícke umenie. V ich práci s priehľadnými materiálmi a svetlom by sa dalo ľahko vidieť elitárstvo a nadradenosť, to je však klamné. Používajú bežne dostupné materiály, nevyhýbajú sa však možnostiam nových technologických postupov.

Väčšina realizovaných stavieb tejto dvojice sa nachádza v Japonsku, ich budovy však nájdeme aj v Anglicku, Španielsku, Nemecku, vo Francúzsku či v Spojených štátoch, kde svoju prvú budovu dokončili iba pred štyrmi rokmi v Ohiu. Tamojšie múzeum zhromažďuje umelecké diela zo skla, čím chce pripomenúť históriu mesta, kde mala veľkú tradíciu práve sklárska výroba.

Pred tromi rokmi dokončili Nové múzeum súčasného umenia v New Yorku, pripomínajúce nakrivo navŕšené škatule od topánok, ktoré spája spoločné oceľové jadro. Je to nový pohľad na staromódne newyorské budovy v tvare svadobnej torty.

Cena sa neudeľuje za konkrétne dielo, ale za celoživotné zásluhy, napriek tomu porota zvyčajne spomenie stavby, ktoré považuje za najvýraznejšie. Okrem spomínaných stavieb v Spojených štátoch to bol napríklad jeden z ich prvých spoločných projektov, O-Múzeum v Nagane s kruhovým pôdorysom a múzeum súčasného umenia v Kanazawe.

Putovná pocta

Rodina Pritzkerovcov sa začala v architektúre angažovať vďaka tomu, že po celom svete stavala sieť hotelov Hyatt a architektúra bola odvetvím, za ktoré sa neudeľuje Nobelova cena. Práve postup pri udeľovaní Nobelovej ceny bol pre nich inšpiráciou, vrátane tajného hlasovania. Každý rok sú nominované stovky architektov z celého sveta.

Pritzkerova cena za rok 2010 bude japonským architektom slávnostné odovzdaná 17. mája na Ellis Island v New Yorku. Je s ňou spojená odmena vo výške stotisíc dolárov. Vždy ju udeľujú na inom mieste a kontinente, pričom kladú dôraz na to, aby sa odovzdávala v architektonicky výnimočnom prostredí. V máji bude ceremoniál v hlavnej imigračnej budove na ostrove, ktorým v rokoch 1892 až 1954 prešlo dvanásť miliónov imigrantov prichádzajúcich do Spojených štátov.