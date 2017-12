Čo pozeráme

1. apr 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Truman Burbank nevie, kam by ho to doviedlo, keby prekročil hranice mesta. Nevie, že by mohol robiť aj čosi iné ako poisťovacieho agenta, piť iné pivo, ako mu stále ponúka kamarát, a nevie ani to, že by mohol mať aj celkom inú rodinu. Pretože Truman do svojich tridsiatich rokov nezistil, že žije v obrovskom televíznom štúdiu a v zrežírovanom svete. A keď stretáva ľudí, ktorí na svojich svetroch nosia odznak s nápisom „Ako sa to skončí?", nemá potuchy, že sa pýtajú na jeho vlastný život.

Nenapadlo by mu, že je hlavným hrdinom televíznej relácie, ktorá sa vysiela sedem dní v týždni, dvadsaťštyri hodín denne a že kým spí, režisér mu cez monitor s láskou hladí vlasy. Lebo dúfa, že jeho celoživotný projekt inšpiruje ľudí v celej krajine.

Film Petra Weira Truman Show domýšľa reality show, je predstavou o tom, ako by mohla vyzerať jej extrémna verzia. Vôbec mu neškodí, že je z roku 1998, aj po dvadsiatich reprízach možno žasnúť nad jeho dômyselnosťou, zabávať sa nad odkrývaním indícií, byť v napätí a tŕpnuť - za manipulovaného Trumana. Úžasne ho zahral Jim Carrey, inak sa to naozaj nedá povedať. A scény, keď mu televízna hra konečne dochádza a začína jej klásť veľkolepý odpor, sú také dobré, že pri nich treba kričať od nadšenia.

Kto som? pýta sa Truman režiséra. Si hviezda, počuje od neho odpoveď a hlboko ju predýchava. Som hviezda? Teda nič skutočné?...

Milióny divákov čakajú, čo s tou informáciou spraví - a dúfajú, že ich tým bude, ako režisér nepredpokladal, inšpirovať. Od jeho relácie boli závislí, ale život mimo televízneho štúdia mu napriek tomu doprajú.

Veď oni si prepnú na iný program.