Režisér Avatara žiarli na konkurenciu

3D filmy sú móda, aj skvelý biznis. Filmári diskutujú, kedy majú význam.

1. apr 2010 o 0:00 Ján Gregor

Jamesovi Cameronovi sa nepáči, ako filmové štúdiá narýchlo prerábajú nové filmy do formátu 3D. Sám pritom plánuje takto prerobiť svoj Titanic.

Tržby filmu Avatar sa celosvetovo blížia k trom miliardám dolárov, takže to je komerčne najúspešnejší film všetkých čias. Prejavil sa synergický efekt, keď sa spojilo meno slávneho režiséra s jednoduchým, ale efektným posolstvom, filmovými trikmi a správne načasovaným príchodom do kín.

Z rozprávky do rozprávky

Avatar nebol ani zďaleka prvým 3D filmom v distribúcii, mal však najväčší rozpočet na reklamu a do kín sa dostal v čase, keď dostatočne veľké množstvo z nich investovalo do nových premietacích zariadení.

Trojrozmerný film je vynález starý stodvadsať rokov, momentom jeho masového presadenia sa však bol až začiatok roku 2010. Avatar by bol úspešný, aj keby to bol oveľa horší film než je, do dejín filmu sa zapíše ako povestný bod zlomu. Krátko za ním podobný úspech zopakovala Alica v krajine zázrakov. Je to asi najhorší a najnudnejší film Tima Burtona, tržby však boli rekordné.

Krátko po nástupe Alicu zosadil ďalší film, animovaná rozprávka Ako si vycvičiť draka (v slovenských kinách oddnes) o malom Vikingovi a jeho priateľstve s obávaným drakom. Je to zatiaľ jeden z najvydarenejších 3D filmov a potvrdzuje, že ideálnym žánrom pre tento formát sú rozprávky a filmy, ktoré ohurujú viac formou ako obsahom. Vynára sa už aj prvé klišé trojrozmerných filmov, máloktorý režisér si zatiaľ odpustil, aby si jeho postavy na niečom nezalietali. Práve v leteckých scénach Drak konkuruje Avataru, kde sa tiež lietalo na skrotených vtákojašteroch.

Test žánrovými filmami

Najbližšie mesiace sa objaví hneď niekoľko veľkých 3D filmov, už o dva týždne má slovenskú premiéru Súboj Titanov, mytologická výprava Persea, ktorý sa pokúsi zničiť pomstychtivého boha podsvetia Háda skôr, než zničí Dia a rozpúta peklo na zemi. Trojrozmerne sa objaví hneď niekoľko animovaných filmov pre deti, vo štvrtej časti sa už na konci mája pokúsia resuscitovať upadajúcu kvalitu príbehov o zelenom zlobrovi Shrekovi.

Podľa amerického denníka USA Today bude skutočným testom popularity 3D to, ako sa vyrovnajú so žánrovými filmami. Tie sa s 3D pohrávali už v časoch, keď im nik iný nevenoval väčšiu pozornosť.

Tento rok sa ukáže, či má zmysel takto nakrúcať aj akčné filmy ako aj to, ako ďalší rozmer prospeje krvákom. Ich režiséri sa už tešia, ako svojim hercom vyvrhnú vnútornosti ešte efektnejšie než doteraz.

Narýchlo a nekvalitne

James Cameron patrí k viacerým režisérom, ktorým sa nepáči, keď sa na poslednú chvíľu prerábajú 2D filmy na 3D namiesto toho, aby sa priamo nakrúcali na 3D, tak ako to urobil on pri Avatarovi.

Svoj hlas pridáva aj režisér Transformerov Michael Bay, aj keď to je trochu pochybný spoločník – spomínaná snímka dostala hneď niekoľko Zlatých malín za najhorší film minulého roka a vznikla iba preto, aby podporila predaj novej série hračiek. Bay je veľmi dobre platený za to, že plní želania štúdií a ak sa rozhodnú narýchlo prerábať jeho filmy, zrejme sa im ľahko podriadi.

Náklady na nakrúcanie Avatara boli podľa oficiálnych zdrojov 237 miliónov dolárov, aj keď viacerí experti hovoria o tristo miliónoch. Veľkú časť z nich tvoril práve vývoj nových filmovacích technológií. Oveľa lacnejšie je pritom prerobiť film digitálne, takáto zmena sa dá dnes urobiť aj za päť miliónov dolárov. Vzhľadom na súčasnú popularitu 3D filmov sú to dobre investované peniaze.

Alicine komerčné zázraky

„Takéto rozhodnutia by mali robiť filmári a nie štúdiá, pretože ak budú rozhodovať štúdiá, obetujú kvalitu len preto, aby ušetrili,“ povedal James Cameron pre agentúru Reuters.

Narýchlo prerobená bola Alica v krajine zázrakov, ďalším príkladom rýchleho prerobenia z 2D na 3D je spomínaný Súboj Titanov. Tim Burton sa však bráni tým, že nakrúcať priamo na 3D by ešte viac skomplikovalo už aj tak komplikované nakrúcanie Alice v krajine zázrakov. „So všetkými technickými možnosťami môžete vidieť dobré 3D, zlé 3D, dobré digitálne prerobené filmy aj zlé konverzie,“ povedal.

O dva roky by sa pritom do kín mala dostať aj prerobená verzia Cameronovho veľkofilmu Titanic z roku 1997. Sám seba však obhajuje, dá si na tom údajne záležať, na rozdiel od súčasných konverzií robených narýchlo. Bude to už jeho druhý návrat k Titanicu, pred siedmimi rokmi o ňom nakrútil 3D dokument.