V disneyovských šľapajach

Film Ako si vycvičiť draka stavia na najlepšej tradícii animovaného filmu.

3. apr 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Túto celorodinnú komédiu nakrútili v módnom formáte 3D, ale jej sila je úplne inde.

So stereoskopickým filmovým obrazom (3D) je to ako s Amerikou: hoci sa tam odvážlivci plavili už v staroveku a za jej objaviteľa sa považuje Krištof Kolumbus, pomenovaná je podľa Ameriga Vespucciho.

Trojrozmerný obraz je známy od zrodu kinematografie, no až lacnejší systém digitálnej projekcie rôzne polarizovaných obrazov dokázal priniesť skoro plnohodnotný tretí rozmer aj do bežných kín. Prvá verejná projekcia sa konala v júni 2005. Sprvu sa používali upravené filmy, nakrútené v 3D pre kiná Imax, alebo už jestvujúce staršie, digitálne prerobené.

Prvenstvo Avatara

Filmy ako Udatné kuriatko, Predvianočná nočná mora 3D, Koralína, Monštrá vs. Votrelci a Oblačno, miestami fašírky začali šíriť stereoskopický formát po svete, ale v masovo ho presadil až Cameronov Avatar. Ak pred Avatarom považovali za extravagantného toho autora, ktorý nakrúcal v 3D, dnes sú za čudákov vyhlasovaní tvorcovia, ktorí 3D nepoužívajú. A tak sa nakrúca v 3D bez ohľadu na to, či si to film vyžaduje alebo nie.

Napríklad rodinná rozprávková komédia Ako si vycvičiť draka by nesporne obstála aj v tradičnom formáte. Veľmi netradičný Viking Štikút Strašný Šťukovec je hrdina série románov britskej autorky Cressidy Cowell. Štikútom a drakmi sa zaoberá väčšina z nich. K Ako si vycvičiť draka vznikol i pandant vyrozprávaný z dračieho uhla pohľadu: Ako si vycvičiť Vikinga. Romány v slovenskom preklade Otakara Kořínka od roku 2006 vydáva Slovart.

Chris Sanders a Dean DeBlois pôsobili pri vzniku klasických animovaných filmov Kráska a zviera, Aladdin, Leví kráľ, Mulan a Palculienka, spoločne sú podpísaní pod disneyovkou Lilo a Stitch. Príbeh dievčatka z Havaja a mimozemského zabijaka, z ktorého sa vykľuje sympatický kamarát, sa veľmi ponáša na Ako si vycvičiť draka.

Nielen preto, že v drakovi Bezzubom tu i tam cítime Stitcha, či pre osobitý suchý humor, ale najmä pre základnú myšlienku: len dieťa bez predsudkov je schopné vidieť veci také, aké naozaj sú. Viking Štikút vidí drakov ako ušľachtilé, krásne, priateľské bytosti. Ostatní Vikingovia ich zabíjajú ako odporné, prefíkané, kruté beštie.

Štikútanie, ktoré stojí za to

Disneyovský je i ďalší nosný konflikt: Štikút, syn vikinského náčelníka, nevie naplniť otcove očakávania, podobne ako Simba nezodpovedal predstavám levieho kráľa Mufasu. A napokon do tretice - nechýba prebúdzajúca sa láska mladého princa.

Filmové štúdiá DreamWorks adaptovali Cowelovej knihu tak, že na ňu aplikovali osvedčené motívy z úspešných kreslených snímok štúdií Walta Disneyho a vytvorili širokospektrálnu zábavu s ťažiskom na publiku mladšieho veku. Výtvarná stránka pokorne slúži rozprávaniu, postavy zjednodušuje do detailne prepracovaných karikatúr, ale naplno popúšťa uzdu tvorivosti pri stvárňovaní drakov. Všetko vyvažujú efektné 3D „letecké" scény.

Ako si vycvičiť draka je dobrodružná komédia pre celú rodinu. Má vtip, napätie, šarm i zaujímavých hrdinov. A pretože Cressida Cowell má na konte už desať štikútovských kníh, nie je vylúčené, že s obyvateľmi ostrova Berk sa v budúcnosti ešte stretneme.