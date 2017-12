Na polceste či mimo dráhy

Kelly rozohráva hru na hru až tak, že nie je jasné, čo je zámer a čo náhoda.

6. apr 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Film Box kladie znepokojujúce otázky, či nie sú zodpovednosť, sloboda a svedomie len ilúziami.

Čo by ste spravili, keby vám niekto ponúkol jednoduchú voľbu: ak stisnete tlačidlo, získate milión dolárov, ale kdesi vo svete niekto neznámy preto zomrie? Zdá sa to jednoduché, veď kdesi vo svete neustále niekto zomiera. Väčšina ľudí však zabúda na dôsledky svojich rozhodnutí, ktoré si musia niesť sami v sebe. Scenárista a režisér Richard Kelly nakrútil svoj pochmúrny mysteriózny film práve o tom.

Nejasný príbeh o globálnom sprisahaní

Norma Lewisová je učiteľkou na strednej škole a od detstva má znetvorenú nohu. Jej citlivý a milujúci manžel Norman pracuje pre NASA, podieľa sa na programe výskumu Marsu a túži stať sa astronautom. Lenže v poslednom čase sa všetky ich ambície končia nezdarom. Preto, keď k nim zavíta tajomný zohavený muž a prinesie skrinku s osudovým tlačidlom, chcú veriť, že riešenie problémov je na dosah. Opak je pravda.

Nebol by to však Kelly, keby aj jednoduchú a jasnú premisu nezabalil do mnohých vrstiev rôznych atrakcií, zvláštností a čudáctiev, z ktorých pred našimi očami postupne spletá nesmierne komplikovaný a čoraz nejasnejší príbeh o globálnom sprisahaní tajomných mimozemských síl.

Zaujímavá je lokalizácia do polovice 70. rokov, keď k Marsu zamierili sondy Viking 1 a Viking 2. Či na červenej planéte prebudili záhadné sily, ktoré teraz vystavujú ľudstvo zložitým, náročným a nepochopiteľným testom, alebo ide o sprisahanie na vládnej úrovni, či len o individuálne šialenstvo, je len na vás.

Film evokuje 70. roky dokonale nielen výpravou, ale i formou: kamerou, strihom, hudbou, štylizáciou hereckých výkonov. Hra na hru siaha tak ďaleko, až nie je jasné, čo je zámer a čo náhoda. Nemožno celkom dobre rozlíšiť kvality od chýb - pretože i chyby môžu byť predstierané, hrané s cieľom čo najpresvedčivejšie navodiť roky sedemdesiate.

Po tom, ako Norma Lewisová rázne ukončí ťažké rozhodovanie, sa jednoduchý, jasný a zrozumiteľný psychologický triler zmení na mysterióznu drámu, vetví sa a štiepi do mnohých odbočiek, až sa pôvodná moralita úplne vytráca a je takmer nemožné určiť hlavný smer. Z realistického príbehu sa stáva surrealistický, zo zlej skutočnosti ešte horší sen.

Mix Lyncha, Kubricka a Nietzscheho

Vynárajú sa znepokojujúce otázky: Ak má každé naše rozhodnutie negatívne dôsledky na okolitý svet, stojí vôbec za to zvažovať ich? A ak je každý náš krok vopred daný vyššími silami, nie sú individuálna zodpovednosť, samostatnosť, sloboda a svedomie len ilúziami a chimérami?

Autor nám prekladá obrazy i dialógy, ktoré vysvetlí až spätne, alebo vysvetlenie iba naznačí, takže sem-tam sa cítime ako v snoch Davida Lyncha skríženého so Stanleyom Kubrickom. To viacerých inšpiruje k dekódovaniu diela filozofiou Friedricha Nietzscheho. Nič však nenaznačuje, že nejde len o zbožné želanie Kellyho fanúšikov.

Mnohé kritiky tvrdia, že Box zastal na polovici cesty. V skutočnosti však pôsobí, akoby si bežec nevšimol cieľovú pásku a utiekol z vymedzenej dráhy kamsi ďaleko. Režisér sa rozhodol sfilmovať aj to, čo by sa malo po pozretí filmu odohrávať v divákovej mysli. Prirodzene, nie je isté, koľko divákov by našlo chuť zaoberať sa snímkou po jej pozretí.

Zato je zrejmé, že tých, ktorým vyhovujú Kellyho mysteriózna doslovnosť, jeho drzo prejavované elitárstvo a sebestrednosť, je ešte menej.