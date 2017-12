Umenie na topiacom sa ľadovci

Holandský sochár Ap Verheggen pred dvoma týždňami umiestnil na grónsky ľadovec dvoje saní, ktoré sa po jeho roztopení stratia v mori.

7. apr 2010 o 0:00 Ján Gregor

BRATISLAVA, UUMMANNAQ. Šesťsto kilometrov za polárnym kruhom leží na ostrove vo fjorde mestečko Uummannaq. Je to najsevernejší prístav pre trajekty v celom Grónsku, žije tam len niečo cez tisícku obyvateľov a dvojnásobný počet ťažných psov. Väčšina obyvateľov sa živí rybolovom alebo lovením zveri, ich doterajší spôsob života ohrozuje meniaca sa klíma.

Dánske a grónske deti veria, že v neďalekom zálive na západ od ostrova žije Santa Claus. Dánski filmári tam po sebe nechali domec z rašeliny, ktorý zrejme prežije dlhšie ako sochy holandského umelca.

Ap Verheggen vyrastal v Holandsku na brehu mora, takže v jeho prácach sa objavujú prírodné živly, predovšetkým vietor. Má rád slnečné vinárske oblasti, s najnovším projektom sa však vybral do Arktídy. Jeho pilotnou časťou sú práve objekty na grónskom ľadovci, čím chce upozorniť na miesta najviac ohrozené klimatickými zmenami.

Túto zimu po prvýkrát v okolí ostrova poriadne nezamrzlo more, ľad nebol dostatočne hrubý na to, aby udržal lovcov a ich záprahy. Na Nový rok tam namiesto sneženia pršalo. Od zamŕzania mora pritom závisí tamojší ekosystém aj viaceré druhy zvierat.

„Ako umelec v tom vidím misiu, ako ľudí upozorniť na to, čo sa tam deje," povedal Verheggen pre agentúru Reuters. Na ľadovec umiestnil dve sochy pripomínajúce sane vysoké päť metrov. Podľa pôvodného návrhu to pritom mali byť omnoho abstraktnejšie objekty.

Ako tvrdí, vždy, keď inuitskí lovci odchádzajú do neznáma, idú vo dvojici, čo rešpektoval aj pri svojom diele. Zvyčajne je to človek, kto rozhoduje o tom, kam sa vyberie, umiestnením saní na ľadovec chce umelec ukázať, že niekedy cieľ cesty za nás vyberá príroda.

Sane sú z čistého železa, takže keď po roztopení ľadovca skončia na morskom dne, nezaťažia životné prostredie. Kedy sa tak stane, sa nedá presne určiť, záleží to od morských prúdov a ďalších vplyvov, odhaduje sa, že by to mohlo byť o dva roky. Za ten čas by ľadovec mohol doplávať k východnému pobrežiu Ameriky. Ľadovec zatiaľ ešte nepláva, ale ako ukazujú zábery zo stránky projektu, už začal meniť polohu.

Celý proces naživo snímajú kamery, môžete ho sledovať na stránke www.coolemotion.org. Ak to prírodné podmienky dovolia, pokúsia sa sane napokon vyloviť, a určite zachránia aspoň webové kamery priviazané k bójkam.

Projekt podporuje Svetový fond na ochranu prírody, ktorý má vo svojom logu pandu, dnes by ho však ešte lepšie vystihol ľadový medveď. Ďalšie podobné objekty plánuje umelec umiestniť v severnej Kanade a na Sibíri, kde sa začína roztápať permafrost.