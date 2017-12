Hrať to isté? Unudilo by nás to

Jedna z najznámejších mladých britských skupín Editors sa vracia na Slovensko s novým albumom.

7. apr 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Za debut získali nomináciu na prestížnu Mercury music prize, druhý album, ktorý vyhral britskú hitparádu ako najpredávanejšia nahrávka, priviezli predvlani na Pohodu. Svoje tretie cédečko Editors predstavia zajtra naživo v Bratislave.



BRATISLAVA. Hrávali spolu niekoľko rokov, no veci sa pohli až keď prišli na súčasný názov a v januári 2005 vydali debutový album. Editors robili predkapelu R.E.M. a Franz Ferdinand, no už dávnejšie dokážu zaplniť koncertné sály aj sami. Prvýkrát sme ich videli u nás predvlani na Pohode, teraz prichádzajú odohrať komornejší koncert - zajtra sa zastavia v bratislavskom divadle Aréna.

Prečo skúšať niečo nové

„Bolo to vzrušujúce, ako vždy, keď hráte prvýkrát na novom mieste," takto spomína pre SME na prvú návštevu Slovenska šéf Editors Tom Smith. „Tentokrát to bude dlhšia šou, ľudia lepšie zistia, čo sme zač. Keď hráte na festivale, ste len jednou z množstva kapiel. Teraz si to viac užijeme a dúfam, že publikum s nami tiež."

Zajtrajší koncert sa bude od toho na Pohode líšiť nielen atmosférou. Skupina na jeseň vydala novú nahrávku In This Light and on This Evening, na ktorej prekvapila zmenou štýlu. Gitary nahradili syntetizátory, viac než k dnešnému indierocku má deväť skladieb bližšie k retro synthpopu.

„Bolo by jednoduché obohrávať dokola to, čo sme robili na prvých dvoch albumoch. Ale to nie je vzrušujúce, nechcel by som byť v takej kapele, ktorá hrá stále to isté, unudil by som sa na smrť," vysvetľuje kapelník. „Tak sme si povedali, vyskúšajme niečo iné."

Nový sound sa zrodil aj vďaka človeku, ktorý sa v štúdiu stal neoficiálnym piatym členom skupiny. Jeho meno je Mark Ellis a v hudobnej brandži je známy ako Flood. Tento pseudonym nájdete v bookletoch albumov U2 a Depeche Mode, jeho producentské schopnosti dobre poznajú aj Nick Cave, PJ Harvey alebo Nine Inch Nails.

„Vlastne ani neviem, ako sme sa dostali do kontaktu, pamätám si len, že na prvých stretnutiach sme spoločne nadávali na veľký hudobný priemysel," smeje sa Tom Smith. Na spoluprácu s Floodom má však veľmi dobré aj konkrétnejšie spomienky. „ Išlo to s ním skvele, má jasnú predstavu a perfektne rozumie zvuku, no nepresadzuje svoje nápady za každú cenu. Radi by sme spolupracovali aj v budúcnosti."

Hviezdy z Birminghamu

Editors nie sú typickou britskou kapelou. Typickou v zmysle mesta, kde sa dali dokopy. Nie je to totiž Londýn, Manchester či iné tradičné hudobné bašty, ale Birmingham. „Úprimne povedané, je to hnusné mesto. Už ho veľmi nepoznáme, fungujeme v Londýne. Veľa klubov, kde sme kedysi hrávali, zaniklo, ale viem, že je tam stále dosť skupín, ktoré hrávajú úplne rôzne žánre. Preto sa v Birminghame nezrodila žiadna scéna ako napríklad triphop v Bristole."

Prečo sa práve Editors dokázali presadiť a ako je možné, že im na to stačili len dva albumy? Tom Smith to za tajomstvo nepovažuje. „Jednoducho milujeme hudbu a veľmi radi hrávame naživo. Myslím, že ľudia vedia oceniť tú vášeň, páčia sa im naše pesničky. A, samozrejme, tešíme sa, že tých ľudí je dosť." Hoci debutový singel Editors v roku 2005 vyšiel v náklade tisíc kusov, druhý album An End Has A Start (2008) hneď po vydaní vyhral britskú hitparádu ako najpredávanejšia nahrávka a skupinu začali pozývať veľkí promotéri. Zahrala si napríklad na americkom festivale Coachella, aj na najväčšej open-air akcii v Glastonbury.

„Baví nás to. Samozrejme, bývajú dni, keď sa cítite na pódiu osamelo, hoci vás sleduje 10-tisíc ľudí, ale keď všetko klape a kapela hrá dobre, je to úžasné," odpovedá Tom Smith na otázku, čo spraví s mladou kapelou taký rýchly skok z malých klubov na veľké pódiá. „Keď sa energia prenesie na publikum a dostanete ju späť, cítite sa ako superhrdina. Je to vlastne taká závislosť."

Ono tie veľké pódiá Editors zažili už ako predkapela R.E.M., čo bola pre nich zaujímavá skúsenosť: „Ako tínedžer počúvate nejakú slávnu kapelu, ktorá má veľa skvelých pesničiek, a odrazu s ňou stojíte na pódiu. Ešte úžasnejšie bolo, keď sa Michael Stipe stal naším fanúšikom, dokonca R.E.M. urobili coververziu našej skladby Munich."

Kapelníkovi a jeho trom kolegom pomaly ťahá na tridsiatku. Hoci urobili coververziu The Cure, patria do generácie, ktorá počúvala inú hudbu. Vyrástli na britpope 90. rokov. „Miloval som najmä Blur, ich spôsob, akým vždy dokázali nanovo objaviť samých seba."

Tom Smith robí hudbu aj texty, ostatní členovia kapely sa starajú iba o aranžmány. „Je pravda, že takto vzniká väčšina našich skladieb. Ale hoci som ten, kto nosí nápady, bez mojich kolegov, ktorí ich dotvoria, by to neboli pesničky Editors. Viem si predstaviť sólový projekt, ktorý bude hudobne inde, ale tak skoro to ešte nepríde."