Čo počúvame

Kto sleduje nezávislú hudobnú scénu, meno Martin Tesák si pamätá zo skupiny Volvic Pič.

7. apr 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Kým ostatní členovia na čele so synovcom Mariána Vargu Kubom Kudláčom po rozchode zostali viac-menej na očiach, tento osobitý gitarista sa na dlho vytratil. Usadil sa na vidieku a pod pseudonymom Maok začal hrávať ambientné inštrumentálky. Dnes ho poznajú najmä návštevníci čajovní, ale aj tí, ktorých zaujímajú filmy Pavla Barabáša. Spojenie tejto dvojice bolo len otázkou času. Známy režisér a milovník exotických dobrodružstiev zháňal hudobníka, ktorý by „ozvučil" jeho cestopisné dokumenty. Skúšal kadekoho, no naplno to zafungovalo až s Maokom. Jeho pomalé pekné melódie sú ten najlepší soundtrack - fungujú s obrazom aj samy osebe. Preto nové Barabášovo DVD Ticho nad oblakmi vyšlo s CD, kde je Maokova hudba z piatich filmov.