Čo pozeráme

8. apr 2010 o 0:00 Ján Gregor

Len málo sovietskych filmov, ktoré u nás za socializmu dávali, bolo neprístupných mládeži do osemnásť rokov. Vojnový film Choď a pozeraj sa bol výnimkou. Medzi dobové vojenské filmy z tejto časti sveta nezapadá, pretože v ňom chýba pátos, heroizmus aj propaganda. V zobrazení vojnovej surovosti má len málo konkurentov, ale nerobí to prvoplánovými popisnými scénami.

Nacisti sa na východe Európy správali neporovnateľne horšie ako na Západe, kde sa aspoň navonok snažili tváriť civilizovane. V Bielorusku vyvraždili a vypálili vyše šesťsto dedín, čo zachytáva aj film odohrávajúci sa dva roky po vpáde nacistov do Sovietskeho zväzu. Štrnásťročný Florja by sa rád pridal k partizánom. Spočiatku to pripomína skôr detskú hru, čaká ho však dospievanie vojnovej generácie, kde sa za pár mesiacov z neho môže stať životom ubitý starec.

Súčasťou filmárskeho štábu bol aj psychiater dohliadajúci na predstaviteľa hlavnej role Alexeja Kravčenka, ktorému sekundovala Oľga Mironovová. Spočiatku je jej postava o niečo šialenejšia ako jeho, pribúdajúce udalosti však tento rozdiel stierajú. Snímka názvom odkazuje na apokalypsu podľa Jána, vyniká filmárskymi nápadmi (pozoruhodná práca so zvukom) aj nadčasovosťou. Elem Klimov ju nakrútil v roku 1985 a dodnes patrí medzi najlepšie vojnové filmy v histórii.