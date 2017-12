Ilustrátori kritizujú vedenie Bibiany

Odovzdávanie knižných cien sprevádzal protest proti odvolaniu šéfky Sekretariátu BIB.

9. apr 2010 o 0:00 Alexander Balogh

Organizátori považujú vystúpenie ilustrátorov za zneužitie ceremoniálu, tí tvrdia, že to bola vhodná forma protestu.

BRATISLAVA. „Moje podujatie bolo zneužité, viac sa k tomu vyjadrovať nebudem," povedala pre SME Eva Cíferská, vedúca oddelenia knižnej kultúry v Medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana. Tým podujatím bolo stredajšie slávnostné odovzdávanie ocenení súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2009, na ktorom dvaja ilustrátori Martina Matlovičová a Miloš Kopták vystúpili s kritikou vedenia tejto inštitúcie, osobitne kvôli odvolaniu Barbary Brathovej.

Načasované odvolanie

Táto šéfka Sekretariátu Bienále ilustrácií Bratislava, ktorého je Bibiana hlavným organizátorom, bola odvolaná riaditeľom Bibiany Petrom Tvrdoňom k 1. aprílu. „Pre slovenských ilustrátorov má Barbora Brathová kľúčový význam v spojení s prezentáciou knižnej kultúry tak doma, ako aj na medzinárodných fórach," hovorí Martina Matlovičová, ktorá si prevzala cenu ministerstva kultúry za vynikajúce ilustrácie v knihe Tracyho tiger.

Podľa Matlovičovej je zaujímavé načasovanie odvolania Barbary Brathovej. „Nebola odvolaná pred prípravou vlaňajšieho bienále, ani pred prípravou podujatí súvisiacich so slovenskou prezentáciou na nedávnom veľtrhu v Bologni, ale hneď po príchode z neho. Pani Brathová je totiž fundovanou spoluorganizátorkou takýchto podujatí s dlhoročnou praxou, bez ktorej by tieto prípravy dosť utrpeli na kvalite."

Odvolanie Brathovej považuje za hrubý zásah nielen do fungovania prestížneho medzinárodného podujatia, akým Bienále ilustrácií Bratislava ešte stále je, ale aj za sťaženie komunikácie medzi slovenskými autormi kníh a umenia pre deti a naštrbenie ich dôvery k Bibiane.

Mlčať nie je cesta

Ilustrátor Miloš Kopták považuje odvolanie Brathovej, renomovanej odborníčky akceptovanej aj v zahraničí, za súčasť čistiek vedenia Bibiany. „Mnohé veci tam nie sú v poriadku, myslím, že riaditeľovi Tvrdoňovi, ktorý podľa mňa nie je správnym človekom na správnom mieste, príliš nezáleží na ilustrátoroch. Pozadie Bibiany je komplikované, čo sa automaticky týka aj bienále."

Riaditeľ Bibiany Peter Tvrdoň nechcel vystúpenie ilustrátorov na ceremoniáli komentovať. „Ak oni cítili potrebu to tam povedať, prosím, je demokracia, povedali si, čo chceli. No nebol to vhodný priestor na vyjadrenie svojich názorov, nemalo to nič spoločné s odovzdávaním cien."

Kopták však argumentuje tým, že nemajú veľa možností na verejnú prezentáciu svojich názorov.

S tým súhlasí aj Barbara Brathová. „Kde inde by to malo odznieť. Pociťujem isté zvláštne zadosťučinenie a oceňujem, že ešte sú ľudia schopní nahlas formulovať a povedať, čo považujú za potrebné. Možno sa to obráti proti mne, ale mlčať nie je cesta," hovorí bývalá šéfka Sekretariátu Bienále ilustrácií Bratislava, ktorá je do júna vo výpovednej lehote.