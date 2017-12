Zomrela punková ikona Malcolm McLaren

Módny návrhár, umelec, autor, producent a bývalý manažér britskej punkovej skupiny Sex Pistols Malcolm McLaren zomrel v New Yorku vo veku 64 rokov.

9. apr 2010 o 0:08 TASR

NEW YORK. Oznámil to jeho hovorca Les Molloy s tým, že McLaren mal rakovinu a jeho zdravotný stav sa náhle zhoršil.

McLaren je považovaný za ikonu punkovej scény 70. rokov. Okrem Sex Pistols manažoval aj skupiny New York Dolls a Bow How How. "Bez Malcolma McLarena by neexistoval žiaden punk," povedal novinár Jon Savage.

McLaren mútil aj vody londýnskej módnej scény a určitý čas žil so svetoznámou módnou návrhárkou Vivienne Westwoodovou.

Svojho otca malý McLaren nikdy poriadne nespoznal, pretože rodinu opustil keď mal dva roky. Väčšinu detstva prežil so svojou starou mamou. V 60. rokoch študoval umenie, no čoskoro ho zaujal svet módy. Na Kings Road v Londýne si v roku 1971 otvoril spolu s Westwoodovou obchod Let It Rock, v ktorom sa predával tovar v štýle subkultúry mladých Teddy Boys, ktorá vznikla začiatkom 50. rokov a záujem o ňu opäť vzbudilo punkové hnutie. Tento londýnsky štýl pripomenuli súčasným generáciám paródie na agentské filmy, ktorých hlavným hrdinom je uletený agent Austin Powers. Obchod sa potom premenoval na SEX a zmenil sortiment.

Prvé skúsenosti s hudobnou branžou získal McLaren v roku 1975, keď začal obliekať členov skupiny New York Dolls. V zámorí však nevydržal dlho a vrátil sa do Londýna, kde sa stal manažérom kapely The Strand, ktorá sa zakrátko premenovala na Sex Pistols.

McLaren bol jedným z prvých, ktorému sa podarilo punkovú hudbu "predať". Po rozchode so Sex Pistols bol krátko manažérom britskej skupiny Adam and the Ants, nasledovala krátka epizóda s kapelou Bow How How, až sa do skladania hudby pustil aj sám. Album Double Dutch z roku 1983 kombinujúci štýly z južnej Afriky, Strednej a Južnej Ameriky, Karibiku, USA s hip-hopom, bodoval vďaka singlom Buffalo Gals a Double Dutch v hitparádach na oboch stranách Atlantiku. Album navyše zožal pozitívne kritiky. V nasledujúcom období vydal ešte albumy Waltz Darling (1989) a Buffalo Gals Back 2 Skool (1998).

Bol však hlavne provokatérom. Členov New York Dolls nechal vystupovať v červených kostýmoch s kladivami a kosákmi. Sex Pistols o sebe nechávali hlasno vedieť najmä vtedy, keď britská kráľovská rodina usporadúvala okázalé akcie. No McLarenovi nebola cudzia ani klasická hudba, šansóny a hudba tretieho sveta.

Provokáciou bol zrejme aj McLarenov "výlet" do politiky. V roku 2000 oznámil kandidatúru na primátora Londýna, ale ešte pred začiatkom kampane ju stiahol.

V roku 2006 bol jedným z producentov filmu Richarda Linklatera Fast Food Nation, ktorý premietali aj na festivali v Cannes.

Telo Malcolma McLarena prepravia do Anglicka a pochovajú na cintoríne na severe Londýna.