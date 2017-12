Kriminalisti aj kriminálnici boli iní

V poslednom období letia na našich televíznych obrazovkách kriminálne seriály. Vlastne kriminálkam sa na našich obrazovkách darilo vždy. Lenže boli iné.

15. apr 2010 o 0:00 Iris Kopcsayová





Keď ste v sedemdesiatych či osemdesiatych rokoch kedykoľvek pozreli do televízneho programu, vždy ste tam našli nejakú kriminálku. Kriminálny seriál, kriminálny film, psychologický film s kriminálnou zápletkou, kriminálny film s psychologickou zápletkou a podobne. A keďže režim zobral na milosť aj tie z kapitalistickej produkcie, najmä európske, bolo sa na čo tešiť. Aj keď treba povedať, že ani domáca, československá produkcia nezaostávala.



Čo sa nakrútilo v Amerike, dalo sa zasa väčšinou pozrieť na rakúskej televízii, ktorú niektorí Bratislavčania sledovali častejšie ako naše dva kanály, kde okolo polnoci odznela československá štátna hymna a okrem monoskopu už nebolo čo pozerať. A tak si aj náš divák mohol vychutnať na tie časy moderný seriál Streets of San Francisco, čiže V uliciach San Francisca s Karlom Maldenom a Michaelom Douglasom. A aspoň prostredníctvom obrazovky sa našinec ocitol v ulicich San Francisca, keďže vedel, že v skutočnosti sa tam zrejme nikdy nedostane.

Derricka miloval aj pápež

Jedným z kultových seriálov sedemdesiatych rokov bol Derrick. Stál na hlavnej postave spravodlivého a rozvážneho inšpektora Stephana Derricka. Jeho predstaviteľ Horst Tappert sa vďaka nemu stal populárny na celom svete, rovnako aj jeho mladší kolega Fritz Wepper, ktorý stvárnil inšpektorovho asistenta Harryho Kleina. Seriál má 281 epizód po šesťdesiatich minútach a všetky napísal scenárista Herbert Reinecker. Bolo železným pravidlom, že televízia vysielala premiéry nových epizód vždy v piatok o 20.15. Seriál vysielali v stoštyroch krajinách na celom svete, bol mimoriadne obľúbený v Taliansku, Japonsku, Číne. Medzi jeho priaznivcov patril aj pápež Ján Pavol II.

Epizódy seriálu sa postupne odkláňali od formátu klasického kriminálneho príbehu a nadobúdali črty psychologickej drámy - najmä potom, ako Derrick dosiahol dôchodkový vek. Namiesto vyšetrovania a hromadenia stôp či dôkazového materiálu viedol Derrick rozhovory s hlavným podozrivým, snažil sa odhaliť jeho motiváciu, čo trochu pripomína prístup jeho amerického kolegu Columba. V Derrickových príbehoch je len minimum násilia, streľby a krvi.

Rozvážny inšpektor Stephan Derrick (Horst Tappert) a jeho mladší kolega Harry Klein

(Fritz Wepper). Seriál Derrick má 281 epizód, poslednú odvysielali 16. októbra 1998





Producent seriálu Helmut Ringelmann bol presvedčený, že jeho úspech spočíva práve v tom, že sa príbehy sústreďujú na základné emócie, ktoré ovládajú medziľudské vzťahy - lásku, strach či nenávisť. Autori potlačili dejové línie, ktoré by odrážali súkromný život hlavných postáv Derricka a Kleina. V seriáli si zahrali mnohí známi nemeckí či rakúski herci - Klaus Maria Brandauer, jeden zo siedmich statočných Horst Buchholz alebo nemecká herecká legenda Armin Mueller-Stahl.

Poslednú epizódu seriálu odvysielali 16. októbra 1998. Dôvodom, pre ktorý sa seriál prestal nakrúcať, nebola klesajúca sledovanosť, ale pribúdajúci vek hlavného protagonistu, ktorý v tom roku oslávil sedemdesiate piate narodeniny. Horst Tappert zomrel o desať rokov neskôr, 13. decembra 2008.

Profesionáli z CI5

Oveľa výraznejšie než melancholický Derrick a jeho detektívky pre dôchodcov sa zapísali do diváckeho povedomia bristkí Profesionáli. Už len titulná melódia kultového seriálu je dodnes každému známa. Hudba spolu so „zvoňákmi“, rolákmi, košeľami s veľkými goliermi a ďalšími módnymi doplnkami dokonale vystihujú prelom sedemdesiatych a osemdesiatych rokov.

Hlavným hrdinom seriálu je elitné policajné oddelenie CI5 zamerané na riešenie najzložitejších a najchúlostivejších prípadov, často s politickým pozadím. Únosy, teroristické útoky a vraždy rieši trojica hlavných hrdinov. Šéfom oddelenia je nekompromisný, ale spravodlivý major Cowley v podaní škótskeho herca Gordona Jacksona (v českom dabingu Jiří Adamíra). Pod ním pracuje dvojica vyšetrovateľov – Doyle, ktorého hral Martin Shaw (Alois Švehlík) a Bodie alias Lewis Collins (Petr Oliva).

Profesionáli z CI5 – nezabudnuteľné duo vyšetrovateľov tvorili Doyle (Martin Shaw)

a Bodie (Lewis Collins). Mali byť tvrdšou obdobou dvojice kriminalistov z amerického

seriálu Starsky a Hutch. Ich šéfom bol nekompromisný major Cowley (Gordon Jackson)





Hľadanie správnych predstaviteľov do titulných úloh nebolo jednoduché. Tvorcovia chceli príbehy postaviť na dvojici drsných a navzájom protikladných vyšetrovateľov, ktorí mali byť akousi tvrdšou obdobou dvojice kriminalistov Starsky a Hutch, v sedemdesiatych rokoch veľmi populárnych v USA. Pôvodne mal byť partnerom Martina Shawa ako Doyla herec Anthony Andrews. Ako problém sa však pri nakrúcaní ukázal fakt, že herci boli v skutočnosti kamaráti, a tak ich dialógom chýbalo potrebné napätie a irónia.

Napokon tvorcovia obsadili do roly Bodieho herca Lewisa Collinsa. Spomenuli si totiž na iné nakrúcanie, pri ktorom mali Shaw a Collins nedorozumenia, čo malo obom postavám dodať potrebnú dávku nepriateľstva a výbušnosti. Treba dodať, že vzťahy medzi hercami naozaj spočiatku neboli jednoduché, postupne sa však takisto spriatelili a sú dodnes v kontakte.

V uliciach San Francisca

Populárny seriál z roku 1972, v ktorom sa predstavil začínajúci Michael Douglas v role mladého, neskúseného, dvadsaťosemročného policajta Stevena Kellera. Jeho staršieho kolegu inšpektora Mika Stona stvárnil Karl Malden, ktorého diváci už veľmi dobre poznali. Stone sa po dvadsaťtriročnom pôsobení v polícii presúva do San Francisca, kde sa stretáva s mladším kolegom na začiatku kariéry, no napriek vekovému rozdielu vytvoria úspešnú kriminalistickú dvojicu, ktorá chytí nejedného zločinca v uliciach San Francisca. Treba však povedať, že ani imidžom títo dvaja dnešných ostrých policajtov veľmi nepripomínajú. Michael Douglas v tesilákoch a s povievajúcou kravatou vyzerá ako manekýn, ktorý ušiel z prehliadkového móla a Malden v klobúku a baloniaku pripomína skôr dôchodcu nakupujúceho v second hande.

Skvelá úvodná zvučka a nezabudnuteľný Michael Douglas naháňajúci zločincov vo

vypasovaných tesilových nohaviciach – to je seriál V uliciach San Francisca. Nemenej

dôležitou postavou bol aj inšpektor Mike Stone, ktorého hral Karl Malden

Z bizarnej dvojice kriminalistov sa stanú aj veľmi dobrí priatelia. Hoci si seriál získal veľkú divácku popularitu, Michael Douglas ho nepochopiteľne na vrchole slávy opustil, aby sa mohol venovať dráme One flew over the cuckoos nest (Prelet nad kukučím hniezdom), ktorá bola jeho prvým a aj najúspešnejším producentským počinom. Nahradil ho Richard Hatch čoby inšpektor Dan Robbins. V seriáli sa objavili viaceré známe tváre, ako Arnold Schwarzenegger, Leslie Nielsen, Martin Sheen, Nick Nolte. V roku 1974 bol nominovaný na ocenenie Zlatý glóbus za najlepší televízny seriál v kategórii dráma, bez nominácií neostali ani Michael Douglas a Karl Malden. Na amerických televíznych obrazovkách zotrval päť rokov, od roku 1972 do roku 1977.

Kojak, poručík s lízankou

Slávny plešatý poručík s lízankou zomrel v roku 1994, presnejšie vtedy, deň po svojich sedemdesiatych narodeninách, zomrel Grék Telly Savalas, ktorý za jeho stvárnenie dostal v roku 1974 cenu Emmy. Policajt 13. policajného okrsku južného Manhattanu vyšetroval po svojom. Nechýbal mu predovšetkým cynický humor. Proti zločincom, vrahom a drogovým dílerom bojoval bez kúska zľutovania, no nebol policajtom bez citu, vedel prejaviť aj súcit. Kojak sa neriadil vždy ani pravidlami, vytvoril si vlastné.

Policajt, ktorý obhajoval spravodlivosť v uliciach New Yorku, nasiaknutého zločinom, si získal sympatie množstva divákov, veď sa aj v rokoch 1973 - 1978 nakrútilo až stoosemnásť epizód seriálu. Pracovalo na ňom šestnásť režisérov a tridsaťpäť scenáristov. Treba pripomenúť tiež ostatných členov tímu - boli to kolegovia Crocker (Kevin Dobson) a Stavros (brat George Savalas). Poručík ich občas neváha využiť ako návnadu. Oddeleniu šéfuje Frank McNeil, Kojakov dobrý priateľ. Seriál získal aj ocenenie Zlatý glóbus a mnohí herci, ktorí sa v ňom objavili, sa stali neskôr hviezdami. Spomeňme Richarda Gera, Williama Hurta, Christophera Walkena či Harveyho Keitla.

Telly Savalas ako poručík Kojak. Jeho príbeh sa odohrával

v New Yorku a nakrútilo sa ho 118 epizód





Hoci sa dnes nad seriálom môžeme pousmiať, vtedy bol pomerne revolučný. Treba pripomenúť, že svoj neopakovateľný hlas Kojakovi prepožičal nedávno zosnulý český herec Miroslav Moravec, ktorého hlasom hovoril aj iný charizmatický policajt, tiež často porušujúci pravidlá a známy nekompromisným postojom k zločinu, Francúz, komisár Moulin. Oba seriály sa v súčasnosti dočkali pokračovaní, akurát nový Kojak zostal holohlavý a získal tmavú pleť, zatiaľ čo Yves Rénier si zostarnutého, ale stále šarmantného Moulina hrá sám. Mimochodom, Savalas vraj cmúľal lízanku preto, lebo si práve odvykal od fajčenia.