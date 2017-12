Punk nie je mŕtvy, jeho otec áno

Zomrel Malcolm McLaren – muž, ktorý stvoril legendárnu britskú skupinu Sex Pistols

10. apr 2010 o 0:00 Oliver Rehák

U najvernejších fanúšikov skupina Sex Pistols skončila smrťou basgitaristu Sida Viciousa, u iných zase comebackom. Je však dosť ľudí, pre ktorých definitívny koniec punkovej legendy znamená smrť muža stojaceho za jej úspechom.



„Malcolm sa čoskoro vráti,“ tvrdí prvá veta, ktorú nájdete na webstránke www.malcolmmclaren.com. Na ďalej uvedenú kontaktnú adresu však už môžete posielať len smútočné oznámenia – slávny manažér, ktorý stvoril hudobný fenomén s názvom Sex Pistols, zomrel vo štvrtok vo Švajčiarsku na rakovinu. Mal 64 rokov.

Viac než len reklamné triky

Bolo potomkom portugalskej rodiny, ktorá zbohatla z predaja šperkov a z detstva si najviac zapamätal starú mamu tvrdiacu: „Byť zlým je v poriadku, byť dobrým je nudné.“ Ako tínedžer zdrhol z domu, strávil niekoľko mesiacov na umeleckých školách, keď v sebe objavil slabosť pre módu a spoločensky výbušné myšlienky francúzskych situacionistov.

Najdôležitejšia časť jeho života sa začala v roku 1971, keď si v Londýne otvoril nekonvenčný butik s frajerkou, ktorá sa volala Vivienne Westwood. Beatles sa rozpadli, hipisáci si začali strihať vlasy a o nových idoloch a imidži mládeže rozhodol práve on. Išiel do Ameriky pre biznis, no dostal sa do kontaktu so skupinou New York Dolls a hneď vedel, čo chce v živote robiť.

Po návrate do Anglicka svoj obchod premenoval z pôvodného Let It Rock na Too Fast To Live, Too Young To Die a neskôr napísal na vývesný štít názov Sexy. Vystriehol si dvoch mladých hudbychtivých zákazníkov, ktorých dal dokopy so svojím predavačom. Dôverovali mu, mal iba o pár rokov viac a tak sa nechali navliecť do otrhaných handier pospájaných zicherkami. Za speváka si McLaren vyhliadol bledého mladíka, ktorý chodil v tričku, kde si pred logo kapely Pink Floyd dopísal slová „Ja nenávidím“. Konkurz spočíval v tom, že ho postavil pred jukebox a nechal spievať hit Alice Coopera. Napriek posmeškom presvedčil ostatných, že Johnny Lydon bude ten najlepší frontman. Mal pravdu.

Svoj cit pre masy osvedčil aj pri názve Sex Pistols, vybavil skúšobňu a na jeseň 1975 kapelu prvýkrát vystrčil pred ľudí. Rozbeh bol rýchly – naštartoval ho provokatívny singel Anarchy in the UK a zakrátko už McLaren zhrabol preddavok 40-tisíc libier od nahrávacej firmy. Po nadávaní televíznemu moderátorovi, druhom singli God Save the Queen〜, na obale ktorého má britská kráľovná prepichnuté ústa špendlíkom a koncerte pri budove parlamentu, ktorý sa skončil zatknutím, už skupinu poznalo nielen celé Anglicko.

Jej éra bola intenzívna, hoci netrvala ani tri roky. McLaren sa staral nielen o kontroverzné nápady, ale aj o rozbroje. Len päť dní po smrti basgitaristu bol prvý súd, kde boli hlavnou témou peniaze. Spevák manažéra obvinil, že väčšinu spoločných príjmov nalial do filmu Great Rock 'n' Roll Swindle, v ktorom glorifikuje svoje zásluhy a ironicky tvrdí, že išlo len o skvelý reklamný ťah. Hudobníci od neho získali svoje podiely až o dekádu neskôr a svoju verziu príbehu Sex Pistols dostali do kín v roku 2000.

Z manažéra hudobníkom

Hoci sa Sex Pistols v polovici 90. rokov opäť dali dokopy, on už pri tom nebol. Po rozchode skúšal manažovať iné kapely, ale výraznejšie sa mu pre〜kvapivo darilo ako hudobníkovi. Ako jeden z prvých objavil silu hip–hopu a urobil niekoľko vydarených coververzií (napríklad jeho prerábka hitovky She’s Not There znie v Tarantinovom filme Kill Bill 2). Spolupracoval aj na mnohých televíznych či filmových projektoch.

Punk nie je mŕtvy, tvrdí známe heslo. Jeden z tých najznámejších pankáčov, ktorý spieval v Sex Pistols, si osvojil aj iné heslo – o mŕtvych len dobre. „Viac než všetko ostatné, Malc bol pre mňa zabávačom a bude mi chýbať, rovnako by mal aj vám,“ odkázal cez BBC Johnny Lydon.