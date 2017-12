Poriadna hlúposť

Francúzsky film Lámač vzťahov má zúfalo priehľadnú zápletku, ale je na to hrdý a dobre robí.

10. apr 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Medzinárodný festival frankofónneho filmu Bratislava (potrvá do utorka) má v programe niekoľko pozoruhodných a originálnych filmov a odporúčať práve tento hraničí až s kriminálnym činom. Lenže... Nie často sa dá vidieť poriadnu hlúposť a vravieť si pritom, aká je úžasná.

Vo svojej absurdite – a schopnosti vydávať ju za čosi absolútne prirodzené – nadväzuje Lámač vzťahov na najlepšie komédie s Belmondom. Spomínanú zápletku z toho, samozrejme, vyčleňujeme. Príbehová kostra Lámača (hlavný hrdina je profesionálnym zvodcom a má za úlohu rozbíjať milenecké vzťahy, ak je to vraj prospešné) pripomína hollywoodsku pásovú výrobu a takéto porovnanie by muselo starých francúzskych filmových humoristov uraziť. Myslíme skôr na veľa subtílnych detailov, noblesu, s akou tento film sám seba paroduje, myslíme aj na to, že herci pritom stále zostávajú dôstojnými postavami a aj na zdravý myšlienkový základ, ktorý za tým všetkým je.

Taká má byť komédia. Nielen doma vo Francúzsku môže lákať na meno Vanessy Paradis, ktorá sa s úlohou obete profesionálneho zvodcu po troch rokoch vracia k filmu. A tiež na Romaina Durisa, talentovaného dramatického herca, ktorý znovu ukázal, že môže zahrať ozaj hocičo.