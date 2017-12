Hancock oslavuje aj u nás

Jeden z najznámejších džezmenov sa vráti na Slovensko po vyše dvadsiatich rokoch. No nechystá sa len spomínať.

13. apr 2010 o 0:00 Oliver Rehák, (her)

BRATISLAVA. Včera mal Herbie Hancock sedemdesiatku. Hudobníkovi v jeho veku, s jeho zoznamom projektov, by už stačilo nechať sa oslavovať, ale tento Američan sa do dôchodku ešte nechystá. Dokazuje to aj nový projekt, ktorý privezie 6. júla aj k nám.

„Nahrávam nový album," odkázal cez Twitter a dodal, že práve cestuje do Brazílie, kde sa má stretnúť s pesničkárkou Ceu. Okrem nej sa na The Imagine Project dostanú hudobníci z najrôznejších svetov - talentovaná dcéra indického sitarového virtuóza Raviho Shankara Anoushka, saxofonista Wayne Shorter, popoví speváci Pink a Seal, worldmusicová skupina The Chieftains či gitarista Jeff Beck. Nahrávanie albumu, ktorý má vyjsť 21. júna, zdokumentujú filmové kamery, no ešte zaujímavejšie je, že už 6. júla ho budeme počuť naživo v Bratislave. „All-stars" spôsobom bude poskladaná aj početná sprievodná skupina. Všetky konkrétne mená ešte asi nevie ani sám kapelník, no jedným z nich by mal byť bubeník Vinnie Colaiuta.

Sám oslávenec včera obdaroval fanúšikov. Z jeho webu si môžu zadarmo stiahnuť novú pesničku The Song Goes On. Odvčera sú v predaji aj lístky na bratislavský koncert, ktorý bude ďalším pokračovaním cyklu Hviezdy svetového jazzu. Že ide o výstižný názov dokazuje aj to, že promotér pred Hancockom privezie naozaj hviezdnu skupinu gitaristu Mika Sterna a na jeseň sa môžeme tešiť na vibrafonistu Garyho Burtona.