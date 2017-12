Kam chodíme

13. apr 2010 o 0:00 Alexander Balogh

Tieto maľby sa nečítajú, ony sa len cítia, približuje kurátorka Denisa Tomková diela Ivany Pančákovej na výstave 2x denne po jednom bielom príbehu, no platia aj pre exponáty Petra Veselého a Pavly Vaculíkovej. Takáto charakteristika napovedá, že ide o prezentáciu komornú, o to odvážnejší sa zdá nápad inštalovať výstavu do priestoru kaviarne. Treba však dodať, že do priestoru inšpiratívneho - stálou súčasťou štýlového interiéru bratislavskej Caffe Axioma sú totiž aj police plné kníh. Tie sa počas výstavy ocitli obalené v bielom papieri, stratiac tak autora i názov, a práve ich skrytý príbeh sa stal témou pre výtvarníkov. A ich bielo-biele fotografie, texty v parafíne či písané kresby zasa pre návštevníka tichou výzvou na vnútorný dialóg s „bielym" konceptom okoloseba.