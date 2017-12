Ako by mohol znieť nový Hendrix

Nahrávka Valleys of Neptune otvára ďalšiu časť z veľkého archívu legendárneho gitaristu

14. apr 2010 o 0:00 Peter Bálik

Nová kolekcia nevydaných pesničiek naznačuje, kam by sa mohla vyvíjať Hendrixova hudba, keby slávny gitarista v roku 1970 predčasne nezomrel.

Niektorí kritici tvrdia, že Hendrix sa mohol stať novým Milesom Davisom, iní tipujú, že by začal robiť s orchestrom. No sú to len dohady v podobe nedokončených projektov.

Rodina legendárneho gitaristu po dlhých súdnych prieťahoch v 90. rokoch konečne získala kontrolu nad jeho archívom. Najskôr skompletizovala album First Rays of The New Rising Sun, kolekciu piesní, ktorú Hendrix zamýšľal vydať ako štvrtý album. Nedávno sa spolu s reedíciami jeho základných albumov objavila aj nová kompilácia Valleys Of Neptune. Tú tvoria raritné záznamy, ktoré Hendrix nahral v posledných dvoch rokoch života.

Pritesná hrobka

Ak by dnes žil, možno by tieto nahrávky považoval za odpadky pre zopár fanatikov. No keďže sa jeho život skončil predčasne, ide o vykopávky cenné ako Tutanchamónova hrobka pre archeológov.

Valleys of Neptune podnietil nový záujem o tohto génia a mnohé časopisy sa vrátili k poslednej etape jeho života. Boli to dva rozporuplné roky, v ktorých Hendrix bojoval s manažérmi a právnikmi o umeleckú slobodu a pritom sa snažil prekonať to, čo spravil na troch predchádzajúcich albumoch. Keď nahral legendárny Electric Ladyland, bol to jeho umelecký vrchol.

No trio Experience s bubeníkom Mitchom Mitchellom a basákom Noelom Reddingom sa mu zdalo pritesné pre novú hudbu, ktorá mu znela neustále v hlave. Okrem toho sa búrila aj jeho čierna krv a hľadal hudobníkov, ktorí by zvýraznili jeho korene v soule a r&b. Výsledkom bola skupina Band Of Gypsies. S bubeníkom Buddym Milesom a basákom Billym Coxom nahrali rovnomenný live album. Bol to iný Hendrix – s „čiernymi bratmi“ hral hudbu, ktorá mala blízko k radikálnejšiemu soulu a funku, ktorý prišiel v nasledujúcom desaťročí.

Nebol to jediný projekt. Hral s džezmenmi, zaujímal sa o spirituálnu hudbu a na Woodstocku v roku 1969 predstavil novú skupinu Gypsy Sun and Rainbows. Táto zostava mala krátke trvanie – jeho despotický manažér Mikey Jeffrey, o ktorom zlé jazyky tvrdia, že stojí za jeho smrťou, trval na tom, aby sa vrátil k The Experience.

Stovky hodín hudby

Nás môže tešiť, že Hendrix v posledných rokoch života neustále nahrával. To je aj dôvod, prečo sa po jeho tragickom skone objavilo množstvo čudne zeditovaných albumov. Inzeráty v hudobnej tlači hovoria o Valleys Of Neptune ako o úplne novom albume zloženom z rarít. Nie je to celkom pravda. Niektoré pesničky už vyšli na rôznych bootlegoch (Sunshine of Your Love) , hity Stone Free a Fire poznáme z iných verzií, no je tu stále dosť zaujímavých vecí.

Titulná Valleys Of Neptune, ktorá vyšla až teraz, ukazuje, ako by znel nový radový album, ak by sa mu ho podarilo dokončiť. Jeho rodina hovorí, že je to iba začiatok. V Hendrixovej pozostalosti sú vraj „stovky hodín hudby“, ktorá zaznie v naj〜bliž〜ších rokoch. Napríklad koncepčný akustický album Black Gold o jeho pobyte v newyorskej štvrti Greenwich Village.

Aj keď už asi nevydolujú nič zásadné, jeho legenda bude žiť ďalej. Stačí si vypočuť ktorúkoľvek nahrávku a máte pocit, akoby stál Hendrix vedľa vás. Je to živá hudba.