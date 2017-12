Václav Havel sfilmuje sám seba

Divadelná hra Odchádzanie nebola strhujúca a na Slovensku ani navštevovaná. Jej autor, bývalý český prezident, sa ju pokúsi sfilmovať.

14. apr 2010 o 0:00 (zu,kk)

Václav Havel obsadí do svojho filmu manželku Dášu

Václav Havel bude režírovať. V júni začne nakrúcať celovečerný hraný film Odchádzanie, ako predloha mu poslúži vlastná divadelná hra s rovnakým názvom. Podobná správa vyšla už minulý rok, termín nakrúcania teraz spresnili české Lidové noviny.

Kam s tým

Hra Václava Havla je rozprávaním o dosluhujúcom kancelárovi, ktorý spolu s funkciou stráca aj životný komfort (napríklad pekné bývanie), aj zhovievavosť novinárov.

Havel o zinscenovaní Odchádzania najprv rokoval s pražským Národným divadlom, šéf činohry Michal Dočekal však nesúhlasil s podmienkou, že kancelárovu dlhoročnú priateľku by mala hrať Dáša Havlová. Hra skončila v divadle Archa, režíroval ju David Radok, syn Alfréda Radoka, Havlovho kamaráta.

Riaditeľ pražského Národného divadla Ondřej Černý povedal, že celý čas ľutoval, že Odchádzanie nebolo uvedené na prvej scéne, a že po premiére v Arche mu to je ľúto ešte viac. Do tohoto komorného priestoru sa však hra hodila viac a predstavenia bývali vypredané.

V Bratislave hru naštudoval režisér Petr Mikulík, vo veľkej sále Národného divadla sa však strácala. Vypredané bolo len špeciálne predstavenie pre politickú špičku, inak mala slabú návštevnosť a ani nie po roku ju z programu stiahli.

Problém s popularitou však mohlo spôsobiť aj to, že Odchádzanie nie je hlbokou psychologickou drámou. Je to skôr povrchná analýza politika so štandardnými figúrami a divadelnými klišé. Najzaujímavejšie sú v nej Havlove komentáre púšťané zo zvukového záznamu, v ktorých usmerňuje hercov a priznáva sa k vlastnej neschopnosti mať nad hrou úplnú kontrolu.

Na koho do kina

Pôvodne sa šírili dohady, že filmovú verziu nakrúti David Radok, ale k nim sa zároveň pridali iné – že Radok sa pri divadelnom naštudovaní s Havlom nepohodol. Spormi medzi kolegami sa vysvetľovalo náhle odstúpenie Dáše Havlovej tri týždne pred premiérou. Lidové noviny napísali, že v Havlovom filme bude hrať, spolu s Evou Holubovou, Jaroslavom Duškom a Josefom Abrhámom.

Do kín by sa Odchádzanie malo dostať na budúci rok v marci.