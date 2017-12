Stereotyp dáva pocit bezpečia

Umelecký projekt Inside Out vznikol v spolupráci s autistickým centrom Andreas.

14. apr 2010 o 0:00 Lucia Tkáčiková

Trojica mladých umelcov v bratislavskej Galérii PF 01 približuje tému autizmu.

BRATISLAVA. „Pozerať sa ľuďom do tváre, a najmä do očí, je pre mňa jednou z najťažších vecí na svete. Keď sa pokúšam na ľudí pozerať, stojí ma to veľa síl a vydržím to nanajvýš chvíľu."

Aj takéto pocity mávajú autisti. Ich svet, realitu a vnímanie približuje výstava Inside Out. Minulý týždeň ju otvorili v Galérii PF 01 na Panenskej ulici v Bratislave.

Bez citového vydierania

Tému autizmu v snahe zbaviť ju nálepky diagnóza spracovali v spoločných dielach traja mladí umelci - Alexandra Borsíková, Peter Homola a Miro Kohút - študentka, absolvent a doktorand Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

„Téma tu rezonuje podprahovo," hovorí kurátorka výstavy Katarína Trnovská. „Nejde tu o prvoplánové citové vydieranie, ale autori sa snažili čo najviac dozvedieť o téme a na základe toho vytvoriť diela."

Celý umelecký projekt vznikol v spolupráci s autistickým centrom Andreas v Bratislave. Má ambíciu putovať ďalej, po ostatných slovenských galériách.

Narušenie stereotypu

Do jednej z výstavných miestností láka divákov vôňa mydla. Pôsobivú lepkavo-voňavú inštaláciu vytečeného zásobníka na tekuté mydlo s názvom Vždy v piatok, tak ako ostatné diela v galérii, približuje dlhší text.

Popis nehovorí len o diele, ale aj o vnímaní sveta autistami zároveň: „Autista zvyknutý na spôsob vykonávania rutinnej činnosti - dopĺňanie mydla do zásobníka - ostáva dezorientovaný narušením stereotypov (mydlo bolo doplnené niekým iným) a nie je schopný dôsledne vyhodnocovať zmeny v pravidelných činnostiach."

Stereotyp znamená pre autistu pocit bezpečia. O tom hovorí aj ďalšia inštalácia s názvom Nedotýkať sa!

Texty sprevádzajú aj ostatné inštalácie, fotografie či videoperformance. „Sú tu preto, lebo tak, ako my sme na začiatku nemali o autistickej problematike ani tušenia, podobne je na tom aj väčšina divákov," hovorí vystavujúca umelkyňa Alexandra Borsíková. „Sú to fakty, ktoré vznikli v spolupráci s odborníkmi. Na projekte sme pracovali asi trištvrte roka."

Autizmus v nás

Okrem autistického centra spolupracovali umelci aj s psychiatričkou z detskej fakultnej nemocnice.

„Dozvedeli sme sa, ako sa autizmus diagnostikuje," vraví Borsíková. „Zhodli sme sa, že všetci traja sme tak trochu autisti."

„Vždy ma zaujímalo vnímanie reality," hovorí druhý vystavujúci Peter Homola. „Autizmus je silná téma a už dlho sa ňou zaoberáme, dokázali sme preto odfiltrovať emócie, prvotnú ľútosť a falošný obdiv k ľuďom, ktorí sa tomu venujú. Popritom sa nám tvorilo veľa otázok."

Autori sa venujú napríklad pohľadu. Autista akoby sa pozeral cez človeka. „Prečo by som sa mal na vás pozerať, keď viem, kde ste?" hovorí audioinštalácia trojice umelcov.

Termín autizmus nahrádzajú mladí umelci pojmom Inside Out. Výstavu pod týmto názvom si možno prísť pozrieť do 17. mája.