Objavný film o Jimovi Morrisonovi

Legendy 60. rokov stále žijú. Najnovšie to dokazuje celovečerný dokument When You’re Strange.

15. apr 2010 o 0:00 Oliver Rehák

BRATISLAVA. „Toto bude skutočný príbeh Doors,“ tvrdil magazínu Billboard Ray Manzarek, klávesák kultovej skupiny 60. rokov. Narážal tým na rozdiel medzi dokumentom When You’re Strange a filmom The Doors (1991), ktorý nakrútil režisér Oliver Stone a mnohých ním naštval. Ale prvé reakcie na novinku sú zmiešané.

Dokument Toma DiCilla mal premiéru na prestížnom Sundance festivale už vlani. Archívne, doposiaľ neznáme zábery z koncertov a zo zákulisia partie okolo speváka Jima Morrisona získali nomináciu na cenu poroty, no mnohí kritizovali monotónny hlas rozprávača, ktorým bol sám režisér. Ten sa rozhodol film predabovať s Johnnym Deppom a známeho herca nechal čítať aj Morrisonove básne.

Nová verzia, ktorá má 135 minút, sa práve začala premietať v amerických kinách. Paralelne s ňou vyšiel aj soundtrack, kde sú okrem pesničiek aj básne a rozhovory s členmi kapely. Tí boli po premiére filmu dobre naladení: „Bol som ohromený, ako dobre sme vtedy hrali,“ povedal gitarista Robby Krieger. Bubeník John Densmore si zase pochvaľoval najmä výkon Deppa: „Je to bázlivý, opatrný, nie egoistický prednes. Rozumie Jimovi.“

When You’re Strange je siedmy film Toma DiCilla, ktorý je známy ako kameraman Jima Jarmuscha, no má aj pár vlastných režisérskych úspechov.

Kým muzikanti boli s jeho najnovším filmom spokojní, menej už recenzent denníka The New York Times: „Scenár je povrchná zmiešanina šťavnatých faktov o The Doors prešpikovaná klišé obrázkami z éry 60. rokov (...) Film stráca myšlienkovú niť a skáče v čase, zanechá vás úplne zmätených z toho, čo sa vlastne stalo, v akom poradí a ako spolu jednotlivé udalosti súvisia.“ Na druhej strane však vyzdvihuje objavnosť pasáže o Morrisonovej speváckej neistote a jeho vzoroch (Elvis, Sinatra) a unikátnosť záberov z pamätného koncertu v Miami, ktorý ukončila polícia zatknutím Morrisona.

Ak tento film uvidíme v našich kinách, bude to skôr na festivaloch. Kto by túžil po živej verzii, môže ísť 13. júla do Prahy, kde bude koncert Manzareka s Kriegorom. Dvojica pôvodných členov hráva pesničky Doors so spevákom Brettom Scallionsom.