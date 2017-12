Kaplický je doma populárny. Až posmrtne

Architekta, ktorého návrat do vlasti dopadol katastrofálne, pripomína filmový dokument aj výstava

16. apr 2010 o 0:00 Ján Gregor

Jan Kaplický s manželkou Eliškou vo filme Oko nad Prahou. Českú premiéru mal včera, do slovenských kín mal prísť o mesiac, nakoniec ho uvedú až v júni na Artfilme a presný termín, kedy príde do kín, ešte nie je jasný. Výstava v DOX sa začína dnes a potrv(Zdroj: HCE.CZ)

Chcel sa ešte raz zamilovať a vyhrať veľkú súťaž. Obe priania sa mu splnili, príbeh však napriek tomu nemal šťastný koniec.

S podtitulom Tragický príbeh jedného muža, jednej stavby a jednej lásky sa včera dostal do českých kín celovečerný dokument Oko nad Prahou venovaný architektovi Janovi Kaplickému a jeho projektu Národnej knižnice, známemu pod prezývkou chobotnica. Pražské Centrum súčasného umenia DOX zároveň otvára výstavu, kde prvýkrát na českej pôde predstavia kompletnú Kaplického tvorbu, od šperkov až po mrakodrapy. Väčšinu exponátov tvorí dokumentácia a grafické inštalácie, diváci tam však nájdu aj šesťdesiat architektonických a vývojových modelov na stoloch navrhnutých špeciálne pre túto výstavu.

Predčasne triumfálny návrat

Jan Kaplický emigroval krátko po augustovej invázii. V Británii sa presadil ako uznávaný architekt, ktorý posúval možnosti svojho odboru dopredu. Veľa napovedal už názov jeho štúdia Future Systems. Mnohé z jeho návrhov zostali len na papieri, nečakal však, že sa tak stane aj s projektom Národnej knižnice v Prahe, s ktorým vyhral medzinárodnú súťaž. Namiesto výkopových prác nasledovala hystéria a nekonečná debata o tom, či výberové konanie prebehlo korektne a či je Praha vhodná na takú nezvyčajnú budovu.

Aj keď bola súťaž anonymná, Kaplického rukopis je taký výrazný, že by ho rozoznal aj laik. V komisii pritom sedela aj architektka Eva Jiřičná, jeho bývalá dlhoročná partnerka. O Kaplickom sa už vopred hovorilo ako o hlavnom favoritovi. Na rozdiel od konkurencie nerešpektoval podmienku, že knihy nesmú byť uložené pod zemou. Súčasné technológie sú už také bezpečné, že to podľa neho bola nepodstatná podmienka.

Láska so smutným koncom

Len krátko predtým Kaplický stretol Elišku Fuchsovú, ktorá sa podieľa na nakrúcaní jeho televízneho profilu. Vzťah sa rýchle skončil svadbou a náhlou smrťou architekta. Zomrel na ulici cestou z pôrodnice v deň, keď sa mu narodila dcéra.

Táto skutočnosť ovplyvnila aj film Oko nad Prahou, ktorého producentkou bola Eliška Kaplická. Pôvodne to mal byť časozberný dokument o projekte knižnice. Po jeho zamietnutí filmári pátrali, prečo sú ľudia proti, prečo sa im nepáči miesto a prečo sú takí konzervatívni. „A teraz nehovorím ani tak o obyčajných ľuďoch, ako skôr o tých, ktorí vedú náš štát,“ povedala v rozhovore pre Mladú frontu Dnes Eliška Kaplická. „Chcela som ukázať, ako sa zachovať v momente, keď si na vás niekto sadne. A môže to byť trebárs len preto, že meriate dva metre. Buď to vzdáte, alebo vyrazíte do boja so všetkými zbraňami, čo máte.“

České kritiky sa zhodujú v tom, že film neprináša v podstate nič nové a málo hovorí o samotnom architektovi. Napriek preháňaniu s emóciami nakoniec preváži sila príbehu, ktorý rozpráva.