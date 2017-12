Paco de Lucia opäť rozpálil Bratislavu

Flamenco je na Slovensku veľmi populárne. To bol však len jeden dôvod úspechu stredajšieho koncertu slávneho gitaristu.

15. apr 2010 o 16:09 Oliver Rehák

Mnohí sa možno pamätajú, že Paco de Lucia u nás prvýkrát preludoval v roku 1987 (koncert z Bratislavskej lýry dokonca naživo vysielala televízia). V tom istom roku u nás vznikla aj prvá flamencová tanečná škola a v roku 1997 aj festival tejto hudby. O dôvodoch popularity flamenca sa dá dohadovať, no isté je, že sálu NTC v Bratislave vo štvrtok večer zaplnili väčšinou ľudia, ktorí dobre vedeli, na čo prišli a dokázali si to užiť.



Paco de Lucia rýchlo zistil, že má pred sebou vďačné publikum. Už v úvodnom sólovom bloku sa rozohral lepšie ako na nedávnom koncerte v Maďarsku, a rozohrial tak všetkých, ktorí cestou na koncert zmokli. Vonku lialo, no na pódiu stáli palmy (jediná „hviezdna" požiadavka slávneho hudobníka) a začalo to tam iskriť.



Počúvať dve hodiny flamenco hrozí nudou, nie však vtedy, keď počúvate jedného z najlepších gitaristov na svete. Má neuveriteľnú techniku, ale využíva ju skôr efektívne než efektne. Hrá najmä pre divákov, no muzikanti v sále si stále prídu na svoje.



Do Bratislavy si tentoraz priviezol až sedemčlennú skupinu, v ktorej najviac žiaril charizmatický tanečník - z nôh si spravil samostatný nástroj (ich pohyby na doske snímal špeciálny mikrofón). Tradičnou súčasťou flamenca sú aj speváci vytlieskávajúci rytmus, naopak zvukové oživenie priniesli klávesy a ústna harmonika s basgitarou.