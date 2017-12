Horšie, než ktokoľvek čakal

Nízkorozpočtový americký horor Birdemic zažíva svoje hviezdne chvíle.

16. apr 2010 o 0:00 Ján Gregor

Je nakrútený tak zle, že by len málokomu napadlo uviesť ho do kín. Bizarný marketing a príšerné triky však urobili zázraky.

NEW YORK. BRATISLAVA. Za najhoršieho režiséra sa dlho považoval Ed Wood, teraz mu na krk dýcha James Nguyen. Vlani prešiel na festival nezávislých filmov Sundance s autom poliatym krvou a oblepeným vtákmi. Jeho film na festivale odmietli premietať, a tak aspoň osem dní jazdil po meste a z ampliónov znel škrek vtákov útočiacich na ľudí. Film premietali po baroch a nakoniec sa dočkal aj nejakých polnočných projekcií.

Krátko potom sa o filme rozpísali blogeri, pomohol aj Facebook a Twitter a dnes sa mu už venujú prestížne médiá, ako je Variety, New York Times či Entertainment Weekly.

Režisér označil svoje dielo za „romantický triler". Je to príbeh mladého a nečakane úspešného obchodníka s akciami, ktorý stretáva svoju niekdajšiu spolužiačku. Je to veľmi milé dievča, ale všetko prekazí nebezpečenstvo z nebies, odkiaľ začnú v druhej polovici filmu útočiť supy a orly.

Na úrovni videohier

Film vznikal štyri roky, čo je podobný čas, ako trvalo nakrúcanie Avatara. Čo sa týka použitých trikov, asi sa nedá nájsť protikladnejšia dvojica. Nguyen je predajca softvéru v Sillicon Valley a svoj film nielen napísal a režíroval, ale aj financoval. Stálo ho to 10-tisíc dolárov. Vzhľadom na to, čím sa živí, je nepochopiteľné, prečo má jeho film také príšerné triky.

Ich úroveň pripomína videohry z konca osemdesiatych rokov, vtáky majú krídla asi v troch základných polohách, pri lete v kŕdli vzorne dodržiavajú pravidelné rozostupy a pôsobia dojmom, ako keď necháte rodinné fotografie voľne pohodené a vaše malé dieťa na ne dokreslí obrázky vtáčikov.

Zelený vzor Al Gore

Obaja hlavní herci vo filme debutovali, ich drevené výkony patria k ďalšej obdivovanej časti. Predstaviteľ hlavnej mužskej úlohy rozpráva tak toporne, až kritici uvažovali, či je vôbec angličtina jeho rodným jazykom. Režisér sa priznáva k obdivu Alfreda Hitchcocka a jeho Vtákov, teraz vieme, ako mohol jeho film vyzerať, keby nebol slávnym režisérom, ale predajcom softvéru.

Ďalším vzorom je Al Gorov angažovaný film o klimatických zmenách Nepohodlná pravda. Postavy stretnú hipíka žijúceho v drevenom domci v korunách sekvojí či ornitológa, podľa ktorého sú najväčšou hrozbou pre planétu ľudia. Tretím vzorom bol Coppolov vojnový film Apocalypse Now, tu bol zrejme inšpiráciou jeho samotný názov.

Birdemic začiatkom mesiaca vypredal dve kinosály v New Yorku a začína púť po celej Amerike. Našla sa aj spoločnosť, ktorá ho o niekoľko mesiacov plánuje dostať do bežnej distribúcie. Nguyen už plánuje nakrútiť pokračovanie s názvom Birdemic: Zmŕtvychvstanie.