Bude čo púšťať

Filmové peklo hľadajte aj v septembri na piešťanskom festivale Cinematik.

16. apr 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová, (kk)



BRATISLAVA. Sú rôzne teórie, prečo je film Birdemic: Shock and Terror taký zlý. Jedna vraví, že tvorcovia ho taký chceli mať naschvál. Peter Konečný, šéfredaktor filmového portálu Kinema.sk, o tom pochybuje. „To len teraz tvrdia, že to bolo naschvál, lebo to je jediná cesta, ako sa môžu zachrániť. Oveľa pravdepodobnejšie je, že chceli nakrútiť normálny film, a absolútne im to nevyšlo," hovorí.

Peter Konečný je spoluorganizátorom piešťanského festivalu Cinematik a sľubuje, že tento rok pripraví peknú sekciu z „filmového pekla". To znamená, že bude vyberať z najhorších filmov všetkých čias a mal by byť medzi nimi aj Birdemic: Shock and Terror. „Zostaviť takúto sekciu by nemal byť žiadny problém, aj stopäťdesiat rokov by sme mohli premietať od rána do noci. "

Filmy sa budú simultánne tlmočiť, a nie podľa titulkov, ale podľa momentálnej inšpirácie prekladateľov.

Fanúšikovia najhorších filmov všetkých čias by mohlo byť sklamaní, keby na Cinematiku nevideli nič od režiséra Eda Wooda. Festival tentoraz plánuje zaradiť do programu divadelné predstavenie Plán B z Vesmíru - to je adaptácia Woodovho najhoršieho filmu všetkých čias Plán 9 z Vesmíru, nacvičilo ju tvorivá skupina Pacientárium.

Okrem toho, festival Cinematik rozširuje s plnou vážnosťou svoj program o súťaž našich celovečerných dokumentov. Hlavnou súťažou zostáva Meeting Point Europe, v ktorej vyberajú kritici najlepší európsky film. Minulý rok v nej zvíťazil francúzsky film Medzi stenami, rok predtým rumunská dráma 4 mesiace, 3 týždne a dva dni. Presne toľko bude zajtra chýbať do začiatku festivalu 9. septembra.