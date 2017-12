Kam chodíme

20. apr 2010 o 0:00 Lucia Tkáčiková

Ak niečo hľadáte, je príjemné to nájsť. Sochárovi Alojzovi Drahošovi sa to na jeho výstave Hľadanie tvaru v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne podarilo. Jeho „nachádzanie“ je o to vzácnejšie, že tvorba, umenie a tým aj hľadanie tvarov je nekonečné.

Nedokázal objaviť len tvar, ale mu aj vdýchol život. Bronz, drevo, mramor či nerez tak prestávajú byť len materiálom, ale ukrývajú myšlienky, rozprávajú. Spolu s bronzovou plastikou dokážete v galérii prežiť Utrpenie, Tanec, popriať si Dobré ráno i odhaliť Tajomstvo.

Práve Tajomstvo víta divákov pri vstupe do výstavnej miestnosti na poschodí. Tajomstvo zahalené do bronzovej podoby odhaľuje tak ako ďalších asi 130 diel myslenie i videnie umelca. Niektoré sprevádzajú aj kresby, skice. Dvojrozmerné diela sa tak otočením hlavy diváka menia na trojrozmerné, kresba na plastiku, skica na tvar. Myšlienka však ostáva. Jej vyznenie sa síce svetlom a priestorom mení.

U Drahoša sa nemení len plocha na priestor, ale zaujímavé je sledovať napríklad aj odlišnosť diel jednotlivých sérií. Súbor Masiek, Pádov či Dotykov.

Akýsi najintímnejší dotyk umelca vidno v jeho drobnej plastike. Na malej ploche hľadá autor tvar, príbeh, myšlienku. O hľadaní je v duchu svojho názvu celá výstava absolventa Vysokej školy výtvarných umení, dnes jej pedagóga. O nachádzaní nie je len sochárova tvorba, ale môže o tom byť aj návšteva trenčianskej výstavy.

V Galérii Miloša Alexandra Bazovského trvá do 2.mája.