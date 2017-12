Prídu Mayall aj Mezzoforte

Jarné Bratislavské jazzové dni uvedú v troch mestách tri rôzne koncerty.

20. apr 2010 o 0:00 Marian Jaslovský

Séria troch koncertov sa začne v Komárne, pokračuje v Košiciach a končí sa v Bratislave.



BRATISLAVA. K tradičným jesenným dňom v posledných rokoch pribudla ich jarná mutácia, ktorá sa síce koná len v jeden večer, ale na rôznych miestach Slovenska. V tomto roku je dramaturgia iná ako v minulosti – nejde o turné hlavnej hviezdy s lokálnymi kapelami, ale o samostatné večery s odlišnou dramaturgiou aj nezávislým časom konania.

Spoločná je iba hlavička

Tri koncerty, ktoré spája vlastne iba hlavička. A že štýl niektorých účinkujúcich je od džezu viac než trochu vzdialený? „Nikdy sme neboli ortodoxní,“ vysvetľuje riaditeľ usporiadateľskej agentúry Rock Pop Bratislava Pavel Daněk. „Trendom aj na veľkých festivaloch na Západe je spájať džez s inými žánrami. Ide o to, či to funguje. Myslím, že v našom prípade to fungovať bude.“

Séria troch koncertov sa začne 29. apríla v Komárne na Námestí generála Klapku. Program otvorí maďarská skupina 4G Project zložená z kvalitných džezových aj rockových hudobníkov, nasledovať bude Hot Jazz Band, virtuózna maďarská formácia, interpretujúca starší džez. Na záver vystúpi Erich Boboš Procházka so skupinou Sitra Achra a s Petrom Lipom.

Pravé severské teplo

Festival bude pokračovať 21. mája v košickej Infiniti aréne. Ako prvá sa predstaví kapela východniarskeho kráľa funku All From East Gapa Big Band, Boboš Procházka so Sitrou Achrou si zahrá aj tu a na záver na nás dýchne pravé severské teplo v podaní funk-džezovej formácie z Islandu Mezzoforte.

V Bratislave sa bude pokračovať až 19. júna, kde si po rokoch opäť zahrá John Mayall so svojou skupinou.

Legendárny hudobník a spevák, ktorý písal dejiny blues a pomohol priviesť na svet celú elitu hudobníkov (Eric Clapton, Jack Bruce a mnohí ďalší) má 76 rokov, ale napriek tomu sa vybral na ambiciózne svetové turné. Kto chce vidieť mýtickú postavu na vlastné oči, nemal by premeškať príležitosť.

Pred Mayallom vystúpi pre zmenu československá legenda bluesu, gitarista Luboš Andršt so svojou skupinou, koncert bude v Parku kultúry a oddychu.