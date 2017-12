Na Devíne zaspieva aj Sinéad O'Connor

Slávna írska speváčka bude hlavnou hviezdou letného koncertu Pocta slobode.

21. apr 2010 o 0:00 Oliver Rehák, (her)





BRATISLAVA. Keď sa koncom 80. rokov objavila na scéne, nedala sa prehliadnuť: vyholená hlava, krásne veľké oči, zaujímavý hlas aj pesničky. Sinéad O'Connor sa v lete prvýkrát objaví aj na Slovensku. Presnejšie, 14. augusta na hrade Devín, v rámci koncertu s názvom Tribute to Freedom – Pocta slobode.

Rovnomenná akcia venovaná výročiu nežnej revolúcie mala premiéru vlani. „Divácky úspech a čaro toho miesta nás presvedčili urobiť to znovu. Názov zostal, ale teraz je to skôr hudobný festival,“ vysvetľuje jeden z organizátorov Ladislav Snopko. „Uvažovali sme o rôznych takzvaných svetonázorových umelcoch, napríklad o Lou Reedovi, nakoniec to vyšlo so Sinéad O'Connor.“

Írska hudobníčka sa preslávila najmä hitovkou Nothing Compares To U, ktorú zložil Prince a ktorá minula v 90. rokoch asi len málokoho. Známa je aj vďaka nekonvenčným názorom (v televízii roztrhala fotografiu pápeža, obhajovala lesbičky, protestovala proti zneužívaniu detí a vojne v Iraku). V auguste si na Devíne okrem nej zaspievajú Jana Kirschner. David Koller so skupinou a Živé kvety.