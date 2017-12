Čo počúvame

21. apr 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Na našej hudobnej scéne sa pozná skoro každý s každým, nielen muzikanti medzi sebou, ale aj s novinármi píšucimi o hudbe. Má to však svoje výhody - napríklad sa dostanete do štúdia, kde môžete počúvať, ako sa rodí album súboru s názvom Požoň sentimentál. Marek Piaček, Ľubo Burgr, Peter Zagar a Boris Lenko práve dokončili už svoje štvrté cédečko (čím popreli teóriu istého estetika, že tento súbor v obsadení flauta, husle, klavír a akordeón je koncept na jednu platňu). Z cédečka, ktoré vyjde v máji, som počul dve pesničky, kde hosťujú ďalšie známe postavy alternatívnej scény - Ján Boleslav Kladivo a Daniel Matej. Prvý pre Požoň prespieval legendárnu baladu o živote, ktorý „ťa dnes / dobre zmoril / takto zrána", druhý nemenej nadčasovú hitovku TV Shopping (na podklade Ave Maria) o nákupnej horúčke. Bude to dobrýalbum.