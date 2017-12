Čo pozeráme

Ak máte radi delfíny a Japoncov, nie je najnovší víťaz Oscarov v kategórii najlepší dokumentárny film ideálnou voľbou. The Cove (Zátoka) ukazuje na nezmyselné vyvražďovanie delfínov, o ktorom v Japonsku takmer nik nevie, ale má za sebou krytie pochybnou o

22. apr 2010 o 0:00 Ján Gregor

rganizáciou, skorumpovanými vládami malých ostrovných krajín a japonským komplexom z toho, že im Západ stále niečo zakazuje. Zabíjanie veľrýb a delfínov si vybrali ako oblasť, kde ukážu svoju nezávislosť.

A krutosť, čo nie je ten najlepší spôsob, ako mať vo svete dobrý imidž.

Za filmom je absurdný príbeh muža, ktorý desať rokov nechtiac budoval biznis s delfínmi, aby nasledujúce desaťročia proti nemu bojoval. Vďaka televíznemu seriálu o delfínovi Flipperovi z 60. rokov, ktorého trénerom bol práve Richard O'Barry, sa rozbehol biznis s akváriami po celom svete. Za živého delfína dostanú japonskí lovci až 150-tisíc dolárov, za mŕtveho iba niekoľko stoviek. Napriek tomu prebytočné zvieratá každý rok masakrujú v zátoke, kde sa more sfarbí do červena.

Dvojhodinový dokument objasňuje rôzne stránky lovu delfínov, je krátkym exkurzom do japonskej mentality aj do sveta biznisu.

A zároveň napínavou bondovkou, kde aktivisti v nedostupnej zátoke v noci inštalujú kamerý ukryté do napodobenín skál a utekajú pred agresívnymi strážnikmi japonskej národnej hanby.