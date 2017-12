Kusá, Beskid, Gregor, kto ďalší?

Včera sa uzavrel termín prihlášok do výberového konania na generálneho riaditeľa SNG.

22. apr 2010 o 0:00 Alexander Balogh

Poverená šéfka SNG Alexandra Kusá sa chystá do konkurzu na post generálneho riaditeľa.(Zdroj: TASR)

Verejný konkurz na šéfa Slovenskej národnej galérie bude v polovici mája, zoznam adeptov aj zloženie výberovej komisie oznámia v najbližších dňoch.

BRATISLAVA. Včera o polnoci sa uzavrel termín prihlášok do výberového konania na generálneho riaditeľa Slovenskej národnej galérie. Tento post po desiatich rokoch opustila 31. decembra 2009 Katarína Bajcurová a vedením galérie bola poverená Alexandra Kusá.

„Rozhodla som sa o tento post uchádzať aj v konkurze," povedala Kusá, ktorej dočasný mandát sa skončí na konci júna. Svoju kandidatúru potvrdil aj súčasný kurátor bratislavskej Galérie Cypriána Majerníka Richard Gregor či riaditeľ trnavskej Galérie Jána Koniarka Vladimír Beskid.

Naopak, viaceré známe osobnosti, ktoré by teoreticky prichádzali do úvahy, napríklad Katarína Rusnáková, Alena Vrbanová či Dušan Buran, sa do konkurzu podľa neoficiálnych informácií neprihlásili.

Dvojkolový spôsob neprešiel

Vedecká pracovníčka Ústavu dejín umenia SAV a porevolučná riaditeľka SNG (1990 až 1992) Zuzana Bartošová by o svojej kandidatúre reálne uvažovala v prípade, že by sa zmenil spôsob výberového konania. Zverejnila ho na marcovej verejnej diskusii, organizovanej iniciatívou Dvadsať rokov od nežnej neprebehlo, na ktorej sa s ním zoznámil aj generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Pavol Šimunič.

Ňou navrhovaný postup predpokladá najskôr uskutočnenie troch samostatných konkurzov na funkcie riaditeľov pre interné galérie SNG - Galériu starého a moderného umenia, Galériu súčasného umenia a Galériu architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, tak ako to formuloval funkčný štatút SNG z roku 1992.

„V druhom kole by sa z týchto troch vybral generálny riaditeľ a zvyšní dvaja by rotovali v pozícii jeho zástupcu. Keďže napriek nádejnému ohlasu z ministerstva sa v podmienkach vyhláseného konkurzu môj návrh nakoniec neobjavil, do výberového konania som sa neprihlásila," povedala Bartošová.

Konkurz bude verejný

Samozrejme, v obálkach s prihláškami sa môžu objaviť aj menej známe či neočakávané mená. Zoznam adeptov zverejní ministerstvo kultúry v najbližších dňoch, predbežný termín výberového konania je prvá polovica mája.

„Bude otvorené pre zástupcov akreditovaných médií. Ako sa ukázalo aj v prípade Slovenského národného divadla, nemáme problém ani s medzinárodným charakterom výberového konania," reagoval hovorca ministerstva kultúry Jozef Bednár na požiadavky výtvarnej obce.

Tá navrhovala uverejnenie oznamu o konkurze tiež v zahraničných médiách, ministerstvo argumentuje tým, že informácia bola na webových stránkach Slovenskej národnej galérie a ministerstva a v českom denníku Právo.

Mlčanie okolo dĺžky mandátu

Za jeden z kľúčových problémov považujú výtvarníci a teoretici stanovenie dĺžky mandátu generálneho riaditeľa SNG najviac na päť rokov a maximálne na dve funkčné obdobia, oficiálne vyhlásenie o výberovom konaní sa však tejto otázke nevenuje ani slovom a ministerstvo neodpovedalo na ňu ani našej redakcii.

Nevypočuté zostali aj niektoré návrhy výtvarnej obce týkajúce sa zvýšenia kritérií na účastníkov výberového konania (napríklad dosiahnutý tretí stupeň vysokoškolského vzdelania) a otázne je, do akej miery bude akceptovaný návrh iniciatívy Dvadsať rokov od nežnej neprebehlo na zloženie výberovej komisie. Ten podľa zástupkyne iniciatívy Jany Kapelovej vychádzal z osvedčených štandardov (traja zahraniční odborníci, traja zástupcovia umenovedných pracovísk alebo stavovských združení teoretikov, po dvoch z vysokých škôl a SNG a jeden pracovník ministerstva).

Rôzne predstavy o komisii

„Členov komisie schvaľuje na návrh príslušnej sekcie priamo minister. Budú nimi zástupcovia profesijných a občianskych združení v oblasti galerijníctva a výtvarného umenia a kritiky na Slovensku, Slovenskej sekcie AICA (Medzinárodnej asociácie kritikov umenia), zamestnancov SNG a takisto ministerstva kultúry, predpokladaná je účasť uznávaného odborníka zo zahraničia," priblížil nám predstavu ministerstva Jozef Bednár.

Tým zahraničným zástupcom bude pravdepodobne riaditeľ Moravskej galérie v Brne Marek Pokorný. „Ministerstvo kultúry ma oslovilo, súhlasil som, ale zatiaľ to nie je uzavreté," povedal včera pre SME.

Podľa našich informácií Slovenská sekcia AICA už svojho zástupcu do komisie navrhla, Rada galérií SR odporučila za člena komisie Ivana Jančára, naopak nebude v nej nikto z Ústavu dejín umenia SAV ani z VŠVU, ktoré ministerstvo neoslovilo.

Rozhodnutie komisie o víťazovi výberového konania má pre ministra odporúčací charakter.