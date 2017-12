Vitajte v pekelnom bare Argentína!

Premiérou novej hry oslavuje divadlo GUnaGU štvrťstoročnicu svojej existencie.

23. apr 2010 o 0:00 Zuzana Ferusová

Vstupujete do baru Argentína a čudujete sa? Máte na to dobré dôvody. Strohé priestory totiž napovedajú, že to nebude len tak nejaký bar. V skutočnosti je to peklo, kde sa po smrti stretávajú narkomani.

Mladú dílerku s imidžom nápadne pripomínajúcim Amy Winehouse, preslávenú drogovými excesmi, hrá Zuzana Porubjaková. Csongor Kassai ako vojak závislý od morfia sa vo svojich spomienkach vracia do čias druhej svetovej vojny. Viktor Horján je „hrdinom" z obdobia socializmu, je to športovec, ktorý si obľúbil toluén.

Okrem témy drogovej závislosti, ktorá spája trojicu protagonistov, sa sem-tam mihne aj línia, v ktorej sa autor venuje záhadám našej národnej povahy. Výlety do minulosti majú pritom skôr podobu spomienkového optimizmu, ako by problematizovali naše dejiny či pokúšali sa o vážnejšiu (seba)reflexiu spoločnosti.

Klimáčkovská poetika akoby bola v tejto hre prekrytá novým šatom. Hra sa tak približuje najmä mladšiemu publiku, ktoré nebude nostalgicky smútiť za najlepšími autorovými hrami, ale poddá sa výpovednému prúdu hereckého trojvýstupu.

Hre veľmi pomohla charizma Csongora Kassaia, pre ktorého je to prvé hosťovanie v tomto divadle. Kassaiov vojak je nielen stelesnením závanu starých čias, ale herec v nej využíva aj vlastné pantomimické a tanečno-pohybové danosti. Horján zasa okorenil svoju postavu aj jazykovými zvláštnosťami. Zaujímavým momentom je výstup Porubjakovej, v ktorom si uťahuje z trendu súčasných televíznych seriálov. Jej otvorený výsmech je zároveň aj sebaironický. Mladá herečka má za sebou aj vážne roly v DAB Nitra, väčšina divákov ju však pozná z televízneho seriálu Odsúdené.

Spolupráca s choreografom Lacom Cmorejom bola dobrou voľbou. Navyše, temperament všetkých troch hercov sa výrazne prejavuje práve v tanečných výstupoch. Tieto pasáže sú divácky príťažlivé, udávajú rytmus hry a zachraňujú ju pred monotónnosťou - vhodne striedajú „urozprávané" časti. V inscenácii je použitý zaujímavý scénografický prvok elastická stena, venovaná spomienke na Aleša Votavu.

Hra Bar Argentína nenaznačuje, že by ňou divadlo odštartovalo novú fázu tvorby. K narodeninám si GUnaGU darovalo inscenáciu, ktorá má vďaka hercom veľmi príťažlivú podobu. A to je dosť na to, aby sa táto dvadsaťpäťka zapáčila svojim rovesníkom, tínedžerom a azda aj ostatným.