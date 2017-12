James Bond zatiaľ nemá povolenie

Miliardové dlhy štúdia MGM zastavili prípravu nového Jamesa Bonda. Briti si myslia, že Danielovi Craigovi sa na jeho úlohu nebude chcieť čakať.

23. apr 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Pôvodne si v štúdiu Metro Goldwyn Mayer mysleli, že v roku 2012 budú oslavovať. Vtedy uplynie päťdesiat rokov od premiéry prvého filmu s Jamesom Bondom – Dr. No. Centrom osláv mala byť nová, už dvadsiata tretia bondovka. Ale tieto plány sa zrejme nenaplnia. MGM nemá na jej výrobu peniaze, prípravy museli zastaviť. Správy znejú: na neurčito.

Chystaný film ešte nedostal meno a štúdio pravdepodobne oslovilo Sama Mendesa (držiteľa Oscara za Americkú krásu), aby ho režíroval. V Británii sa špekulovalo aj o tom, že hlavnú ženskú hrdinku bude hrať Rachel Weiszová. Samozrejme, do úlohy tajného agenta sa mal vrátiť Daniel Craig, pretože doteraz nakrútil len dva diely (Casino Royale a Quantum of Solace) a zmluvu podpísal na päť.

Nespoliehať sa na nostalgiu

Štúdio MGM vzniklo v roku 1924 a jeho heslom bolo: viac hviezd ako na nebi. Dnes má, žiaľ, najmä veľa dlhov, takmer štyri miliardy dolárov. Pokusy reštrukturalizovať ho nevyšli, od novembra 2009 je na predaj. Dnes ho vlastní konzorcium firiem, medzi nimi je japonská spoločnosť Sony Corporation. Problémom MGM je, že v poslednom čase nemalo veľmi veľa filmových hitov v kine ani ich DVD sa príliš nepredávali. To najcennejšie, čo dnes má, je práve James Bond. Najmä po tom, čo do projektu vstúpil Daniel Craig a keď Casino Royale z roku 2006 zarobilo vo svete takmer 600 miliónov dolárov.

Úvahy o tom, že by také slávne štúdio mohlo zaniknúť, sú nepríjemné. Na spravodajskom portáli BBC však zapochybovali, či za revúcim levom z jeho legendárnej znelky budú smútiť aj iné ako len staršie generácie.

Kto to bude?

Filmový biznis sa dnes nepovažuje za najistejší a to je zrejme dôvod, prečo sa MGM ešte nepredalo. Istý záujem o kúpu pred pár dňami prejavili bratia Tony a Ridley Scottovci. Agentúra Reuters napísala, že mediálna spoločnosť Time Warner ponúka najviac – 1,5 miliardy.

Keď sa obchod uzavrie, s pokračovaním Bonda by nemal byť problém. Neistým sa však môže stať obsadenie hlavnej postavy, pretože to naznačuje príklad z histórie: po filme Povolenie zabíjať z roku 1989 sa na ďalší diel čakalo až do roku 1995 – a to sa Timothymu Daltonovi nechcelo, takže jeho postavu vo filme Zlaté oko prevzal Pierce Brosnan.

BBC zverejnila mená, ktoré britské stávkové spoločnosti považujú za pravdepodobné. Ak by vraj z 23. dielu vycúval Daniel Craig, Jamesa Bonda by mohol hrať Sam Worthington, Christian Bale alebo Will Smith.