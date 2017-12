V Londýne sa rozlúčili s Malcolmom McLarenom

Britského priekopníka punku Malcolma McLarena pochovali dnes v Londýne. Niekdajšiemu manažérovi kultovej punkovej formácie 70. rokov Sex Pistols vzdali pri poslednej ceste ulicami severného Londýna hold stovky občanov vrátane punkerov.

22. apr 2010 o 18:46 TASR

LONDÝN.

Na truhle, ktorú umiestnili v pohrebnom kočiari, figurovali slová "Prirýchly pre život, primladý pre smrť".

Bývalý partner svetoznámej módnej návrhárky Vivienne Westwoodovej a otec zakladateľa módnej značky spodnej bielizne Agent Provocateur Josepha Correho zomrel 8. apríla vo švajčiarskom Bellinzone vo veku 64 rokov na zriedkavú formu rakoviny.

Westwoodová ani McLarenov syn dnes nechýbali medzi smútiacimi pozostalými. Na pohrebe sa zúčastnil aj niekdajší frontman skupiny Boomtown Rats a svetoznámy organizátor charitatívnych megakoncertov sir Bob Geldof, hudobník Adam Ant, či všestranná anglická umelkyňa turecko-cyperského pôvodu Tracecy Eminová.

McLaren je považovaný za ikonu punkovej scény 70. rokov. Okrem Sex Pistols manažoval aj skupiny New York Dolls a Bow How How. "Bez Malcolma McLarena by neexistoval punk," povedal novinár Jon Savage.

Svojho času mútil McLaren aj vody londýnskej módnej scény a určitý čas žil s Vivienne Westwoodovou. Na Kings Road v Londýne si v roku 1971 otvorili spolu obchod Let It Rock, v ktorom sa predával tovar v štýle subkultúry mladých Teddy Boys, ktorá vznikla začiatkom 50. rokov a záujem o ňu opäť vzbudilo punkové hnutie. Tento londýnsky štýl pripomenuli súčasným generáciám paródie na agentské filmy, ktorých hlavným hrdinom je uletený agent Austin Powers. Obchod sa potom premenoval na SEX a zmenil sortiment.

Bol však hlavne provokatérom. Členov skupiny New York Dolls nechal vystupovať v červených kostýmoch s kladivami a kosákmi. Sex Pistols o sebe nechávali hlasno vedieť najmä vtedy, keď britská kráľovská rodina usporadúvala okázalé akcie. No McLarenovi nebola cudzia ani klasická hudba, šansóny a hudba tretieho sveta.

Miestom posledného odpočinku zosnulého sa stane cintorín Highgate Cemetery.