Keď alternatívu baví aj country

V Bratislave sa vo štvrtok predstavila sanfranciská štvorica Deerhoof. Priniesla svieži pohľad na tradičný pesničkový rokenrol.

24. apr 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

V Bratislave sa vo štvrtok predstavila sanfranciská štvorica Deerhoof. Priniesla svieži pohľad

na tradičný pesničkový rokenrol.

BRATISLAVA. Chcete sa stať hudobnou hviezdou? Stačí, ak si za speváčku zvolíte rozkošnú prišelkyňu z Tokia, ktorá na vašu sanfranciskú školu práve prišla študovať film, a presvedčíte pár novodobých hudobných guru z mienkotvorných internetových serverov ako napríklad Pitchfork, že práve vy ste budúcnosťou hudby.

Zostavíte potom akúsi kapelu-nekapelu, ktorá hrá zvláštne pesničky-nepesničky – ich tvorcovia totiž vyštudovali hudobnú kompozíciu. Ešte dôležitejšie však je urobiť rozhodnutie: nebude to počúvanie pre vašich vysokoškolských kolegov, ktorému vlastne okrem pár vzdelancov nik nerozumie.

Urobíte radšej „songy“, ktoré sú dostatočne bláznivé a bizarné, aby niektorí novinári špekulovali nad nálepkou freak folk, no zase dosť prístupné, aby ich počúvali aj klasickí rokenroloví „indiáni“.

Country? Bavilo

Presne takouto kapelou je štvorica Deerhoof, ktorá sa na Slovensku prvý raz predstavila vo štvrtok v bratislavskom A4 - nultom priestore.

Koncert tak bol veľmi príjemným ozvláštnením našej miniscény, ktorá je v hlavnom meste známa skôr – i keď nielen – podporou experimentálnej hudby.

Pritom akékoľvek rozdeľovanie muziky na nejaké prúdy a postoje je smiešne. Jedinou skutočnou otázkou je, či to na pódiu alebo albume funguje, a teda vás to baví. V prípade americkej štvorice to fungovalo.

Akákoľvek iná maska napokon spadla v okamihu, keď kapela ako prídavok vytiahla coververziu Ramones či countryrockový prídavok. Z nálepiek ako nezávislá a alternatívna tak ostal iba obyčajný fakt, Deerhoof sú šikovní hudobníci a hrajú zaujímavú muziku.

Ujúkania už stačilo

Pred pár rokmi sme ešte nariekali, že na Slovensko neprichádza žiadna zaujímavá hudba. Dnes si svoje nájdu nielen priaznivci Eltona Johna, ktorý sa chystá do Košíc, ale aj ľudia, ktorí chcú od hudby čosi viac ako zvukovú kulisu.

Je len škoda, že v našich podmienkach majú kluby a festivaly s nejakou aktuálnou víziou existenčné problémy. Nie každého totiž baví ujúkať vo folklórnom kroji. No našťastie jestvujú výnimky, akou bol koncert kapely Deerhoof.

A to že túto zostavu väčšina ľudí na Slovensku nepozná, nesvedčí o kapele, ale o tejto krajine a jej hudobnom vkuse.