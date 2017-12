Štyri elementy a výbušná zmes

Turbogitarista Mike Stern vystúpi v Bratislave s hviezdnou zostavou.

26. apr 2010 o 0:00 Marian Jaslovský

BRATISLAVA. Jeden z najvýznamnejších gitaristov súčasnosti, Mike Stern, bude hrať v Bratislave 14. mája. Ak si poviete „toho som už videl v Babylone roku 2004, tentoraz sa mi nechce“, urobíte veľkú chybu, lebo Stern privedie v pravom zmysle slova superkapelu. Ktokoľvek v Mike Stern Bande by mohol byť napísaný rovnakým písmenom ako on, ktokoľvek by mohol byť líder. Bubeník Dave Weckl, basgitarista a spevák Richard Bona či saxofonista Bob Malach, to sú naozajstné pojmy.

Za brilantnou technikou

Ale poďme po poriadku. Mike Stern je jeden z úplných originálov, človek, ktorého si za spoluhráča zvolili tí najväčší, spomeňme, povedzme, titana Milesa Davisa – a ten len tak s hocikým nehral. Pamätníci dodnes spomínajú, ako nám vyrážal dych, keď v roku hral na Bratislavských jazzových dňoch so saxofonistom Michaelom Breckerom – aj vďaka nemu to bol jeden z najlepších koncertov v dejinách festivalu.

Mike Stern sa narodil v roku 1953 a ako 22-ročný dostal „lano“ zo skupiny Blood, Sweat & Tears a neskôr k bubeníkovi Billymu Cobhamovi. A už to išlo, jedno veľké meno striedalo druhé. Popri skvelých angažmánoch rozvíjal aj vlastnú sólovú kariéru. Jeho trademarkom sa stal výbušný jazzrock, ktorý ani na chvíľu nezaprie rockera telom aj dušou (lebo k fúziám džezu a rocku sa dá pristupovať z rôznych strán). Za brilantnou technikou môžeme neustále vnímať veľké srdce a hlboké emócie. Sterna si nielen volali ako spoluhráča najväčší, ale on sám vždy vycítil, koho má zavolať do vlastných projektov.

Úrodný rok

Skupina, ktorú dovedie do Bratislavy, je pravdepodobne najvýznamnejšia koncertná zostava, s akou kedy robil. Dave Weckl je jeden z najbrilantnejších a najoriginálnejších bubeníkov vôbec, jeho štýl ovplyvnil mnohých hráčov. Basgitarista a spevák Richard Bona, dobre známy aj nášmu publiku, pochádza z Kamerunu. Originálne fúzuje africkú hudbu, džez, pop a funk a bol jedným z najdôležitejších tvárí Syndikátu Joea Zawinula. No a napokon saxofonista Bob Malach je možno na prvý pohľad menej nápadný, ale patrí medzi naozaj významných hráčov.

Malach nikdy netajil lásku k Michaelovi Breckerovi, ktorý, žiaľ, už nie je medzi nami, a ich interakcia možno bude pripomínať časy, keď Stern s Breckerom naozaj hral.

Štyri elementy nepochybne vytvoria mimoriadne výbušnú zmes a napriek tomu, že to vyzerá z hudobného hľadiska na úrodný rok (nedávno sme tu mali sme tu Pata Methenyho či Jana Garbarka, 6. júla sa k nám chystá s aktuálnym projektom Herbie Hancock a ktovie, čo všetko ešte príde). Toto bude určite koncert, na ktorý sa len tak nezabúda.