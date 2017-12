Čo čítame

Mám v pätách mafiu je jeden z najhorších pokusov o beletriu. Takú mizernú štylistiku, nepravdepodobné situácie a nezvládnuté dialógy hádam nemajú ani texty Evity Urbaníkovej.

26. apr 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Uznávam, prehral som. Je profesionálnym zlyhaním nedočítať knihu, na ktorú máte písať recenziu. Mám v pätách mafiu je totiž jeden z najhorších pokusov o beletriu, s ktorým ste sa mohli stretnúť. Takú mizernú štylistiku, nepravdepodobné situácie a nezvládnuté dialógy hádam nemajú ani texty Evity Urbaníkovej.

Napísať dobrú žánrovú knihu je ťažké a Jano Hargaš má smolu, že len nedávno vyšla kniha V tieni mafie Jozefa Kariku. No keď v knihe o podsvetí hovorí hneď druhá veta „na škaredej ulici sa ozývalo vrndžanie áut“, premýšľate, kde zanechal vydavateľ súdnosť. Smutné je to o to viac, že vydavateľstvo, ktoré vydáva Rúfusa a dalo slovenskej literatúre Petra Bilého či Petra Moskaľa, vyhlási podobnú hrôzu za objav roku 2010. Aj preto toto Čo čítame je skôr „Čo nečítame“. Urobte tak aj vy.