Filmy v priamom prenose

Slovenská filmová a televízna akadémia vyhlási ceny Slnko v sieti.

25. apr 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Minulé dva roky sa u nás nakrútili navštevované a aj vo svete úspešné filmy. Zajtra večer sa budú vyhlasovať najlepšie z nich.

BRATISLAVA. Keby si niekto nevedel vybaviť, kto získal minulý rok národnú cenu Slnko v sieti, bolo by to prirodzené. Slovenská filmová a televízna akadémia zatiaľ nezmenila rozhodnutie, že ceny pre naše najlepšie filmy bude vyhlasovať len každé dva roky. Zajtra večer sa teda budú oceňovať tie, ktoré vznikli v rokoch 2008 a 2009.

Pre kiná to bolo celkom zaujímavé obdobie. Filmy Bathory, Jánošík aj Pokoj v duši mali státisícovú návštevnosť a popri tom vznikli aj iné, ktoré nás zas úspešne reprezentovali za hranicami. Mira Fornay so svojimi Líštičkami debutovala na festivale v Benátkach, hovorilo sa, že Nedodržaný sľub Jiřího Chlumeského má šancu dostať sa medzi posledné nominácie na cudzojazyčného Oscara. Dokumentaristi Juraj Lehotský a Peter Kerekes boli v Cannes, Marko Škop vyhral s Osadným v Karlových Varoch, Jaro Vojtek s Hranicou v Jihlave.

Nevďačná úloha

„Rozhodnutie Slovákov zriadiť si filmovú cenu nechápem. Pri takom malom množstve filmov to bude nutne pôsobiť smiešne. Len dúfam, že celý večer bude poňatý humorne, nie príliš slávnostne, to by ho mohlo zachrániť,“ vravel nám trochu prísne pri vzniku Slnka v sieti český režisér Petr Zelenka. V roku 2006 sa cena rozdávala po prvý raz, pod pódiom bol schovaný a nerozbalený červený koberec, čím samotná akadémia v striedmosti naznačila, že oslavovať treba naozaj opatrne.

"Ceny treba, dodávajú optimizmus. Ten, kto ich nedostane, možno prepadne pesimizmu, ale snáď nie nadlho."

Petr Vachler,

riaditeľ českej filmovej akadémie

Tento rok, keď sa cena vyhlasuje po tretí raz, prišiel trochu útlm, premiéry nových slovenských filmov ustali. Čaká sa na júnový Art Film Fest, kde bude mať premiéru film Jozefa Paštéku Mŕtvola musí zomrieť a animované Kamene Kataríny Kerekesovej. A až v júli by mal do kín prísť Letajúci Cyprián od Mariany Čengel–Solčanskej. Riaditeľ českej akadémie Petr Vachler by na to povedal, že netreba dramatizovať: „Ceny treba, dodávajú optimizmus. Ten, kto ich nedostane, možno prepadne pesimizmu, ale snáď nie nadlho,“ vravel už pred štyrmi rokmi.

Priamy prenos zo Slnka v sieti bude vysielať televízia Joj, počas neho má vystúpiť veľa hercov a budú znieť aj pesničky. Toto pritom nezvykne bývať najvďačnejší typ programu. Sprevádzajú ho veľké očakávania, a akosi so samozrejmosťou sa predpokladá, že bude dôstojný a zároveň vtipný. Málokedy sa tie rozmanité očakávania naplnia.

Za príklad nám môžu zase poslúžiť Česi. Značkou ich Českých levov je už roky plánovaná trápnosť (na odľahčenie pátosu) a tento rok sa to v úlohe moderátora vydarilo hercovi Pavlovi Liškovi. A aj tak ho české médiá za to svorne skritizovali.