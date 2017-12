Slash si nahral svoju sieň slávy

Slávny gitarista vydal debutový sólový album s množstvom hostí.

27. apr 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Roky hrával najmä pre iných až sa ako štyridsiatnik rozhodol urobiť prvé cédečko pod vlastným menom. Sólovým albumom sa to však nazvať úplne nedá – Slash si do štúdia pozval niekoľko desiatok slávnych kamarátov a hostí.

„Som hudobná šľapka, chcem chodiť von a vyspať sa s každým," tvrdí Slash. Zbytočné slová, stačí pripomenúť chytľavý riff Jacksonovho hitu Black Or White či pre tých mladších pesničku Rockstar 101 od Rihanny. Polygamné chúťky tohto neprehliadnuteľného gitaristu dokazuje najmä jeho prvý sólový album, kde skoro v každej pesničke spieva či hrá niekto iný.

Staré známe hviezdy

Vyzerá to ako hudobná sieň slávy: Ozzy Osbourne, Lemmy Kilmister, Iggy Pop, Chris Cornell, Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters), Fergie (Black Eyed Peas), Adam Levine (Maroon 5), Ian Astbury (Cult) - títo všetci sa pohrali s demonahrávkami, ktoré im poslal Slash a poväčšinou k nim aj dopísali texty.

Je to typický „All-stars" album. Hudobne nič prevratné, v kolekcii štrnástich pesničiek prevažujú hardrockové kúsky, ktoré pokojne mohli vzniknúť pred dekádou či dvomi. Slash sa na scéne objavil v skupine Guns N' Roses a svoj typický zvuk ani imidž odvtedy neopustil. Melodické riffy, robustné sóla, dlhé kučeravé vlasy trčiace spod klobúka, oči ukryté tmavými okuliarmi, večne dymiaca cigareta... nič sa nezmenilo.

Lenže, prečo by sa malo? Väčšinu svojich fanúšikov by skôr pobúril, keby začal robiť niečo úplne iné. On to vlastne ani nevie: „Je to možno moja najzvláštnejšia vec, akú som kedy napísal, veľmi odlišná," povedal pre časopis Music Radar o pesničke Promise. Pritom je to stále dosť priamočiary melodický rock, ktorý má ďaleko od prešpekulovanosti, akú v 90. rokoch ponúkal spevák Chris Cornell so svojou grunge skupinou Soundgarden. Istým prekvapením je len akustická vybrnkávačka Saint Is A Sinner Too, ktorá by zapadla do repertoáru britských Radiohead.

Slash sa správne rozhodol, že neurobí ďalšiu nahrávku pre gitaristov. Za jedinú inštrumentálku môže nechuť bubeníka Dave Grohla postaviť sa pred mikrofón. S tým žiadny problém nemali traja veteráni s okamžite rozpoznateľnými hlasmi - Ozzy Osbourne, Iggy Pop a Lemmy Kilmister sa postarali o najvýraznejšie miesta albumu.

Naopak, najviac to škrípe, keď príde na rad Adam Levine z Maroon 5. Sladký hlas balansuje na hranici gýča aj vďaka sláčikovému sprievodu.

Nielen štúdiový projekt

Je zvláštne, že prvý sólový album mu trval tak dlho. Každému, kto si nesedel na ušiach, bolo jasné, aký veľký podiel má na úspechu skupiny Guns N' Roses gitara (riff hitu Sweet Child o' Mine je jeden z najznámejších na svete) a Slash sa nestratil ani so svojimi ďalšími projektmi Snakepit a Velvet Revolver.

Aj preto sa tých pesničiek nakoniec nakopilo viac. Vyriešil to niekoľkými verziami albumu pre rôzne trhy, v dvoch napríklad nájdete coververziu Paradise City s rappermi zo Cypress Hill. Toľko slávnych mien pokope sa na turné dostať nepodarí, no nezostane len pri štúdiovom projekte. Slash poskladal skupinu a v lete vyráža do Európy.

Okrem nových pesničiek príde aj na hitovky Guns N' Roses a skupiny Alter Bridge, z ktorej si zobral speváka Mylesa Kennedyho. Zahrajú si na festivaloch v Glastonbury, Rock am Ring a najbližšie k našim hraniciam sa dostanú 12. júna na rakúskom Nova Rocku.