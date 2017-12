M.I.A. popudila YouTube

Kontroverzná rapperka vo videoklipe Born Free nechá vojakov zabíjať chlapcov. Pozeranie novej pesničky, v ktorej texte sa spomína aj Slovensko, populárny internetový server obmedzil.

27. apr 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Trvá skoro deväť minút a ukazuje násilie v surovej a necenzúrovanej podobe. Také je nové video Born Free britskej speváčky a rapperky M.I.A.

Problematický videoklip Romaina Gavrasa naznačuje genocídu. Internetový server YouTube preto video okamžite po uverejnení stiahol (ale iba v USA a vo Veľkej Británii). Samotný klip sa začína zábermi na ozbrojencov pripomínajúcich americké špeciálne jednotky. Tie prechádzajú prázdnymi ulicami mesta až vtrhnú do jedného z obytných domov a vlámu sa do miestností, kde napadnú obyvateľov. Do autobusu potom naložia ryšavých chlapcov, ktorých odvezú do púšte, kde ich výstrelom zblízka popravia alebo ich nechajú bežať mínovým poľom.

Videoklip sa YouTube rozhodol stiahnuť v Británii a Spojených štátoch. Údajne porušuje predpisy o násilí. „Obsah porušuje naše pravidlá,“ reagoval na video hovorca serveru. Klip je však stále dostupný na webe speváčky - pozrieť si ho môžete na www.miauk.com.

V texte skladby je aj nasledovná pasáž:"You ain't never gonna find utopia / Take a bite out of life make it snappier / Ordinary gon super trippyer / So I check sh!t cause I'm lippyer / And split a cheque like Slovakia.."

Samotná pieseň je prvým singlom z pripravovaného tretieho albumu, ktorý vyjde v júni. Škandál s videoklipom je tak súčasťou reklamnej kampane, sama M.I.A. to pre BBC komentovala slovami, že ide o „dobrý štart“. Speváčka pochádza zo Srí Lanky, no emigrovala do Londýna. Na Srí Lanke totiž jej rodina podporovala tamilských tigrov, rebelov, ktorí v dlhej občianskej vojne bojujú proti srílanskej vláde.