Čo počúvame

Desať pesničiek z Dark Side of the Moon existuje v niekoľkých verziách. Tú najnovšiu urobili Flaming Lips s Henrym Rollinsom a Peaches.

28. apr 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Dark Side of the Moon je jedným z najznámejších a najdôležitejších albumov 70. rokov. K nahrávke slávnej britskej skupiny Pink Floyd sa dá vracať nielen s nostalgiou, sila tej hudby stále funguje, zastaral tak možno akurát zvuk.

Desať pesničiek z Dark Side of the Moon existuje v niekoľkých verziách: nahralo ich zoskupenie inštrumentalistov (medzi nimi napríklad členovia Yes a King Crimson), v parodickej verzii skupiny Squirrels, prearanžované pre sláčikové kvarteto alebo prespievané bez ďalších nástrojov, o čo sa postarala skupina Voices.

Najnovší Dark Side of the Moon spískali Flaming Lips. Americkí alternatívci si do štúdia zavolali speváckych drsniakov Henryho Rollinsa a Peaches a voľne sa pohrali s originálmi. Výsledok je zaujímavý, miestami evokuje rané psychedelické nahrávky Pink Floyd, ako sa dá presvedčiť aj na YouTube.