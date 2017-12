Výzva pre nádejných autorov fantasy stále trvá

Do konca mája je možné prihlásiť vašu autorskú tvorbu v žánre fantasy a sci-fi do literárnej súťaže Cena Fantázie 2010.

1. máj 2010 o 11:00 (km)

Časopis Fantázia, organizátor súťaže o najlepšiu slovenskú fantastickú poviedku Cena Fantázie, ešte stále prijíma súťažné texty do literárnej súťaže. Posielať ich môžete do 31. mája 2010.

Zúčastniť sa môžu doteraz nepublikované poviedky napísané v slovenskom jazyku vo všetkých žánroch fantastiky (sci-fi, fantasy, horor), ktoré dosiaľ neboli zaslané do žiadnych iných literárnych súťaží. Maximálna dĺžka príspevkov je 30 normostrán, teda 54 tisíc znakov vrátane medzier.



Prvé kolo súťaže je anonymné, príspevky, vytlačené v 5 kópiách a zaslané na adresu: Fantázia, P. Pázmaňa 3, 927 01 Šaľa, nemôžu obsahovať žiadne osobné údaje autora. Tie je potrebné priložiť v samostatnej zalepenej obálke, ktorá má obsahovať: názov poviedky, meno a adresu autora, e-mailový, poprípade telefonický kontakt. Podmienkou je zároveň zaslanie elektronickej verzie poviedky e-mailom na adresu: cenafantazie@fantazia.sk



Finálové poviedky, ktoré pri zachovaní anonymity autora vyberie odborná porota, budú vyhlásené na festivale Istrocon 2010 a uverejnené mediálnym partnerom, portálom kultura.sme.sk, kde o ich konečnom poradí rozhodnú čitatelia.

Čo získajú finalisti

Prvé tri poviedky budú finančne odmenené sumou 100, 65 a 35 € a víťaz získa originálnu sochu Ceny Fantázie vytvorenú sochárom Andrejom Csillagom.



Zároveň počas celého roka sieť predajní fantastiky Brloh odkladá 1 Cent za každú predanú knihu. Výslednú sumu doplní Brloh o rovnakú čiastku, z čoho budú navýšené odmeny pre víťazov a vydaný knižný zborník.

Súčasťou Ceny Fantázie sa už po druhýkrát stáva aj súťaž o Cenu Béla, pomenovaná po hercovi Bélovi Lugosim. Bude o ňu automaticky súťažiť každý text s prvkami hororu zaslaný do hlavnej súťaže. Víťaz dostane okrem vecných cien aj možnosť publikovať vo vydavateľstve Artis Omnis.



Udelená bude tiež špeciálna cena knižného veľtrhu Bibliotéka s finančným ohodnotením 33 €, sponzorovaná akciovou spoločnosťou Incheba.



Výsledky Ceny Fantázie 2010 budú slávnostne vyhlásené na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka 2010 v sobotu 6. novembra v Bratislave.



Zaslaním poviedky do súťaže autor udeľuje súhlas na vydanie diela formou rozmnoženia literárneho diela vydaním v časopise Fantázia, uverejnením na stránkach kultura.sme.sk a www.fantazia.sk a uverejnením v zborníku v prípade, keď sa uvedené dielo dostane do finále poviedkovej súťaže. Autori budú v dostatočnom predstihu oslovení.