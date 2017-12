Na majálese bude krst

Nové pesničky zahrá Rišo Müller, starými chcú zaujať Vidiek i Collegium.

30. apr 2010 o 0:00 Lucia Tkáčiková





BRATISLAVA. Nové CD a DVD formácie Collegium Musicum pokrstí dnes večer na bratislavskom Hlavnom námestí advokát Ernest Valko. Krst bude spojený s koncertom skupiny. Začať sa má po vystúpení Mariána Vargu s Moyzesovým kvartetom krátko pred ôsmou hodinou večer.

„Zámerne sme nevybrali ako krstného žiadneho muzikanta, ale nášho kamaráta,“ hovorí hudobník a člen skupiny Fedor Frešo. CD a DVD má mapovať Collegium od ich vzniku. Noviniek na albume sa fanúšikovia nedočkajú. „Máme v pláne aj niečo nové, no to ešte potrebuje čas. Je to večný rozpor, keď budete hrať staré, ľudia si budú žiadať nové a keď budete hrať nové, ľudia budú pýtať staré,“ dodáva Frešo.

Staré veci chce na zajtrajšom koncerte počas Bratislavského majálesu ponúknuť aj skupina Vidiek, niektoré klasiky ako Vidiečan a Nechajte si ju vraj zahrá naposledy. „Publiku sa predstavíme poslednýkrát s týmto programom,“ povedal spevák Janko Kuric. Nové pesničky má v sobotu na Tyršovom nábreží naopak zahrať Richard Müller.

Namiesto českej skupiny Gipsy.cz, ktorá pre pooperačné komplikácie speváka nevystúpi, zahrá Gladiátor.