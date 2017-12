Pitínský sa zajtra predstaví v SND

Zajtra bude v Slovenskom národnom divadle hosťovať Mestské divadlo zo Zlína s inscenáciou Rok na vsi v réžii Jana Antonína Pitínského.

4. máj 2010 o 0:00 Martin Porubjak

BRATISLAVA. Bratia Mrštíkovci patria k obľúbeným autorom režiséra Jana Antonína Pitínského, viackrát inscenoval ich Maryšu (dokonca na Slovensku už dvakrát: v Nitre a v SND). Zajtra predstaví publiku v Slovenskom národnom divadle ich jedinečnú a často dramatizovanú prózu Rok na vsi.

„Mám rád predovšetkým ich bratský zväzok; ako sa všetci tí štyria bratia milovali. Každá ich replika je ako zo starej gramofónovej platne, praská a stená alebo sa smeje, oni život neobchádzali, zmierovali sa s mnohými vecami ťažko, do všetkého vŕtali, zo všetkého sa buď kruto, alebo naopak, spevne usilovali čosi vydobyť. A aj žili tam, kde písali," hovorí Pitínský.

Pitínský sa rozhodol pre dramatizáciu Miroslava Krobota, ktorá sa pred viacerými rok〜mi stala jednou z najúspešnejších inscenácií v Národnom divadle v Prahe. „Krobot scenár precízne vystaval; stačí ho len hrať a bude to fungovať, ako som to videl u geniálnych amatérov v Boleradiciach. My sme k tomu ešte navyše pridali kúsky z dramatizácie Břetislava Rychlíka."

Niečo si aj dopísali sami, lebo chceli, aby v tom hral celý zlínsky súbor. „Aby tam bol aj ktosi z Luhačovíc a rôzni ľudia z blízkych zlínskych dedín. Išlo o veľmi rôznu ružolícu typovú svojráznosť."

Do Roku na vsi napísal hudbu učiteľ Miroslav Černý z osady Maleniska. „Hrá to sám s niekoľkými kamarátmi z dediny na nástrojoch, ktoré väčšinou aj sám zhotovil. Nahrávalo sa to v drevenej búde, ktorá sa chveje, keď ktosi vysloví slovo štúdio; tá šopa jednoducho bučí, vzdoruje. Samozrejme, sú tam aj kúsky z vážnej hudby, aby sa niektoré veci takpovediac vyhladili, pretože Mirova muzika má včelie napätie a ustavične v nej čosi jemne kváka."

Pitínský sa do Mestského divadla v Zlíne často a rád vracia. „Zlín je blízko, aj ľudia sú teda blízki," hovorí o špecifickosti tohto divadla. „To potom súvisí s mnohými vecami, najväčšmi s tým, že tam je človek proste rád. Nech už povie hocičo, prijíma sa to normálne; a aj keď čosi povie protivník, ja to prijmem normálne. Obapolne je to normálka, človek sa všelijako poteší."