Hiphopová scéna zlomila tabu

Doteraz stáli naši rapperi proti rasizmu a fašizmu. Už to nie je ich pravidlom.

6. máj 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák, Tomáš Prokopčák, Oliver Rehák

Krysy popravili prezidenta Tisa a Cigáni kradnú. Tieto slová zaznejú v skladbe bratislavského rappera Vladisa z jeho sólového albumu. Ten sa bráni, že nie je extrémistom.

Priamočiarosť, uveriteľnosť a myšlienka, niekedy aj na hrane dobrých mravov či spoločenských dohôd. To sú bežné súčasti hiphopu. Patria k nim aj súboje či robenie svalov, občas urážky názorových oponentov, ktorým sa hovorí „dissy“. Ich terčom sú väčšinou ostatní rapperi na scéne, novinári, hudobní kritici či niektoré verejne známe osoby.

No aj keď hip-hop vznikol z konfrontácie či miestami aj z akéhosi protispoločenského postoja, až dosiaľ v československom prostredí uznával akési nepísané zásady slušného správania, medzi ktoré patrili antirasizmus či antifašizmus. Ešte sa nikdy nestalo, aby niekto na cédečku spochybňoval proces s prezidentom vojnového slovenského štátu Jozefom Tisom.

Metafora či trestný čin?

Vladis je členom bratislavskej formácie 2H+ a účinkuje aj v hiphopovom muzikáli Príbeh ulice. Na svojom debutovom sólovom albume nazvanom Generácia v skladbe Trápi ma repuje, že „krysy zabili prezidenta Tisa“. V skladbe ďalej zaznie „Talian je blbý“, „Čechovi smrdí z huby“, „Arabi klamú“ a „Cigáni kradnú“.

Rapper sa bráni, že nie je nijaký extrémista. „Že podporujem nejaké konanie na základe nejakej xenofóbie alebo nejakých nezmyslov a predsudkov, tak to je absolútne smiešne,“ povedal Vladis SME. Svoje vyjadrenia považuje za metaforu. Tvrdí, že textom nemyslel, že Tiso je nejaký národný hrdina, no stojí si za tým, že „urobil pre Slovensko skutočne veľa“.

Podľa právnika Mareka Benedika nie sú slová mladého rappera o Tisovi žalovateľné: „V demokratickej spoločnosti je to iba kontroverzný názor, s ktorým nemusíme súhlasiť. Proces s Tisom totiž nebol štandardný, bol to politický proces. Tým sa, samozrejme, netvrdí, že to bol nevinný človek,“ povedal.

Väčší problém vzniká s vyjadreniami „Cigáni kradnú“ či „Čechom smrdí z huby“, ktoré mladý reper tiež použije. Ako potvrdil právnik Tomáš Kamenec, „kto verejne hanobí niektorú etnickú skupinu či národ, riskuje, že to môže byť posúdené ako trestný čin, ktorého základná sadzba je jeden až tri roky.“

Trošku podvod

Kontroverzné názory boli doteraz na domácej hiphopovej scéne tabu. Upozorňuje na to aj rapper Marián Benkovič alias Bene, známy z projektov Modré Hory či Peťo Tázok, ktorý si na podobné vyjadrenia v textoch nespomína. „I keď možno nejaké demá mohli byť, ale priamo na CD, pod ktorým by bolo podpísané aj veľké vydavateľstvo, si neviem spomenúť. A rátame aj chlapčiská, čo behajú v klipoch a na koncertoch v oblečení Thor Steinar? Lebo tých tu bolo pár. Bohužiaľ.“

Album Generácia vyšiel v spolupráci s nadnárodným vydavateľstvom EMI. Jeho slovenský zástupca Gabriel Drenka SME povedal, že pred vydaním ho vo firme počuli, no necítili, že by Vladis prekročil nejakú hranicu. S otázkou, či je teda spomínaná pasáž skladby o Tisovi v poriadku, nás odkázal priamo na rappera.

Na albume s názvom Generácia hosťujú aj známe speváčky ako Jana Kirschner či Nela Pocisková. Jana Kirschner je zaneprázdnená prácou na novom cédečku, no jej manažér Jozef Šebo bol zaskočený a tvrdí, že o ničom nevedeli: „Tak to bude Jana prekvapená. Z toho, čo mi hovoríte, som smutný. Videl som toho chlapca, bol slušný a pôsobil tichým, pokorným dojmom. Janu použil na promo, čo mi od neho pripadá trošku podvod.“