Povstanie vzniklo na chate

Po deviatich koncertoch po Slovensku hrá skupina Para opäť v Bratislave.

6. máj 2010 o 0:00 Katarína Šamajová

Dopriali si dvojtýždenný luxus na samote a nahrali nové CD. Album s názvom Povstanie je piatym v poradí histórie skupiny, ktorá sa radí medzi špicu našich koncertných kapiel.

V idylickom prostredí stredného Slovenska, na chate basgitaristu a architekta Matúša Valla, sa vlani počas letných mesiacov nerúbalo len drevo. Po niekoľkých skúškach v Londýne sa šestica mladých mužov, ktorých poznáme pod menom Para, rozhodla opäť spojiť hlavy dohromady a nájsť správny recept na Povstanie.

Pätnásty rok na scéne

„V súčasnosti a pri našich zamestnaniach je absolútny luxus odstrihnúť sa na dva týždne a venovať sa len hudbe. Tentoraz sme si to dopriali," vysvetľuje Vallo, prečo sa rozhodli práve pre tento netradičný spôsob prípravy na nový album.

Hudobníci majú v tom, čo robia, jasno. „Rozhodujúce bolo, čo chceme my šiesti," zhodujú sa pri otázke, či im pri tvorbe na samote nechýbali spätné reakcie z vonkajšieho sveta. „Keby aj nejaký feedback bol, pravdepodobne by sme sa ním neriadili." Spoliehajú sa na svoje pätnásťročné skúsenosti na scéne. Koncertný krst albumu s názvom Povstanie bol koncom marca v Bratislave. „Hráme päť skladieb z nového albumu. Mám pocit, že fungujú výborne, aj keď istotu v nich ešte stále hľadáme," opisuje Vallo.

Po deviatich vystúpeniach po Slovensku sa dnes Para vráti do hlavného mesta. Pôvodne mala hrať v Parku kultúry a oddychu, nakoniec sa však opäť rozhodla pre menší klub MMC (ex-Babylon). Dôvodom bol nižší nájom za sálu, keďže kapela si turné organizuje sama.

Robiť takto akcie nie je jednoduché: „S našou hudbou na turné pravdepodobne nikdy nezoženieme sponzora, čo je o.k., ale niekedy to zamrzí. Hlavne, keď prídeme do mesta a zistíme, že organizátor koncertu nevyvesil plagáty. Vtedy si poviem, že mať bilboardy by bolo fajn."

Majú radi každého fanúšika

Po hitoch ako Abstinent, Doma dobre či Keď ťa stretnem a niekoľkých desiatkach vydarených koncertov sa však Para o návštevnosť báť nemusí. „Je úžasné, keď má polovica sály oblečené tričko s naším logom," spokojne konštatujú členovia kapely. Ako si predstavujú svojho typického fanúšika? „Deti radi počúvajú Paru cestou v aute, študent sa zas vyskáče na koncertoch a náš rovesník reaguje na texty, zvuk a celkovú produkciu. Nech je fanúšik ktokoľvek, máme ho veľmi radi!"

Kapelu v rámci Povstanie tour 2010 zachytíte ešte zajtra v Trenčíne a v sobotu v Pezinku. V Bratislave si s ňou okrem tradičného predskokana Billyho Barmana zahrá aj kapela Sako, v Trenčíne sa k nej na pódiu pridá skupina The Swan Bride.