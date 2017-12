Nosferatu žije v Metropolise

Podľa Svitania budú z ľudí o pár rokov už iba vegetujúce krvné konzervy.

7. máj 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Neľútostná kritika konzumného sveta, silné herecké osobnosti,výtvarná štylizácia, umelecká práca so zvukom, strihom i kamerou sú v tomto filme v priamom protiklade k slabému príbehu a diletantskej fabulácii.

Po siedmich rokoch sa austrálski filmári bratia Michael a Peter Spierigovci vrátili k svojmu úspešnému námetu (Undead) a nakrútili celovečerný výpravný a hviezdne obsadený film o ľudstve premenenom na krvilačných upírov. Veľmi dobre vedia, čo chcú povedať, dôverne poznajú svetovú kinematografiu aj filmárske remeslo, ba zohnali na to i dostatok prostriedkov (20 miliónov dolárov na nakrúcanie v Austrálii vôbec nie je málo), ale to z nich nerobí rodených rozprávačov.



Svet, v ktorom dominujú upíri, vykresľujú mimoriadne zaujímavo a presvedčivo. V roku 2019 po strašnej epidémii už žije len málo ľudí - a aj tí väčšinou vegetujú v upírskych krvných veľkofarmách. Divoko žijúcich ľudí rapídne ubúda, chov sa nedarí a pokusy vyvinúť stráviteľnú náhradu krvi sa končia explodovaním hláv pokusných objektov.



Hematológ Edward Dalton (Ethan Hawke) nie je spokojný s tým, že sa stal upírom, a pokúša sa vyvinúť umelú krv alebo nájsť liek, ktorý by upírsku epidémiu zastavil.



Upíri, presne podľa známych pravidiel, majú dlhé očné zuby, sú bledí, závislí od ľudskej krvi a na slnečnom svetle hynú. Napriek tomu sa usilujú zachovávať naďalej všetky známky civilizácie: pracujú, zabávajú sa, dohliadajú na bezpečnosť. Iba tí najchudobnejší, ktorým prostriedky nedovolia dostať sa k ľudskej krvi a útočia na ostatných upírov (či zo zúfalstva konzumujú krv vlastnú), sa menia na odporné slizké znetvorené obludy s kožovitými krídlami.

Snímka výdatne ťaží z bohatej tradície filmových upírov a vzdáva hold nielen klasike (Upír Nosferatu, Dracula, Van Helsing), ale i nemeckému expresionizmu. Svet upírov Spierigovci štylizujú na spôsob Metropolisu Fritza Langa. Zo stránky spoločenskej má štát upírov blízko k totálnej moci z Orwellovho románu 1984. Osamelý, pochybnosťami a neistotou zmietaný hlavný hrdina ani čo by vystúpil z románov Franza Kafku. Rovnako však autori využívajú zdanlivý chlad a odstup typický pre francúzsku novú vlnu (Truffautova adaptácia 451° Fahrenheita). Zrejmá je aj inšpirácia klasikom filmov o zombies Georgeom Romerom či aktuálnou tvorbou, najmä Matrixom bratov Wachowských a sériou Resident Evil.



Spierigovci podávajú krutú obžalobu neľudskosti súčasného sveta, v ktorom človek akoby žil len preto, aby konzumoval a prinášal zisk korporáciám. Vytvorili podmanivý, do detailov rozpracovaný upírsky vesmír a zaplnili ho zaujímavými postavami.



Ethan Hawke, Willem Dafoe a Sam Neill sú skvelí herci a ani tu nesklamú. Napriek tomu, že hrajú v tuctovom príbehu, len málo prekvapujúcom a plnom rozprávačských klišé, ale i neobratností a chýb. Ak je snímka v momentoch opisu všedného života zaujímavá, nápaditá, hravá, vtipná a presvedčivá, vo vypätých scénach sa stáva smrteľne vážnou, preto patetickou a nechcene smiešnou.



Napriek pocitu nevyužitej príležitosti silný obraz prevláda nad zle vyrozprávaným slabým príbehom. Spierigovci stvorili taký sugestívny svet, až chceme veriť, že nás doň ešte niekedy znova zavedú.