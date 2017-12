Česká filharmónia žaluje ministra

Orchester sa zastal odvolaného šéfa a postavil sa proti ministrovi kultúry.

9. máj 2010 o 17:17 Oliver Rehák





PRAHA. Len pár dní pred začiatkom prestížneho festivalu Pražská jar žije česká hudobná scéna kauzou. Potom, čo v piatok minister kultúry Václav Riedlbauch odvolal riaditeľa Českej filharmónie Vladimíra Darjanina, hudobníci najskôr zrušili večerné vystúpenie a následne sa rozhodli ministra žalovať.



Návštevníci piatkového koncertu v pražskom Rudolfine, kde mala zaznieť Symfónia č. 10 Gustava Mahlera, však nečakali, že filharmonici na pódium vyjdú bez nástrojov a začnú čítať vyhlásenie. Riedlbauchov krok v ňom nazvali hrubým a bezohľadným zásahom do chodu orchestra, ktorý „zákernosťou pripomína 50. roky". Publikum zareagovalo búrlivo - najskôr zneli výkriky „fuj" a „hanba", ale nakoniec časť sály vyjadrila hudobníkom podporu potleskom. Tí divákom ponúkli vrátenie vstupného alebo náhradný termín koncertu.



Riedlbauch odvolal Darjanina pre nedostatky v hospodárení. Podľa filharmonikov však ministrove rozhodnutie viedla jeho vlastná obava z výsledkov kontroly hospodárenia za roky 2003 až 2009, keď v čele Českej filharmónie stál práve on. Hudobníci požiadali o stretnutie premiéra Jana Fischera.



Tieto udalosti by však nemali ovplyvniť medzinárodný festival Pražská jar, ktorý sa začína už túto stredu a v programe ktorého má Česká filharmónia dva koncerty.