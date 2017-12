Stern je ozajstnou hviezdou

Slávny americký gitarista opäť príde na Slovensko a privezie známe mená.

12. máj 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Po Patovi Methenym si u nás zahrá ďalší gitarista, ktorý prekračuje hranice džezu a ktorého rozpoznáte po pár sekundách. Kým Metheny prišiel na Slovensko prvýkrát, Mike Stern už naše pódiá pozná celkom dobre.

BRATISLAVA. Väčšina pamätníkov sa zhoduje, že v 80. rokoch prežívali Bratislavské jazzové dni vrchol. Podľa nich sa tam o jeden z najsilnejších zážitkov postarala kapela Michaela Breckera a koncert bol výnimočný aj vďaka gitaristovi.

Nebola to náhoda. Mike Stern mal v roku 1987 už za sebou hranie s Milesom Davisom, Billym Cobhamom či skupinou Blood, Sweat and Tears a sólový debut, kde sa objavil aj legendárny basgitarista Jaco Pastorius.

Neboli to ani prehnané slová - aj on bol dôvodom úspešného reunionu skupiny Brecker Brothers a keď popritom ešte nahral vydarený sólový album Standards, prestížny časopis Guitar Player ho vyhlásil za džezového gitaristu roka.

Dalo by sa povedať, že to mal jednoduchšie, keďže sa narodil v Bostone a elitnú Berklee College of Music mal tak blízko, že gitaru si nemusel baliť do puzdra. No bez tisícok hodín cvičenia a talentu by sa nestal jedným z najuznávanejších hráčov.

Meno napovie

Ak sa pri inzerátoch zvykne hovoriť Foto napovie, pri džeze platí, že najviac o kvalitách muzikanta povedia mená tých, s ktorými si zahral. Keď prišiel Stern na „džezáky" druhýkrát o dvadsať rokov neskôr, priviezol kvarteto zložené z hviezd. To isté sa dá povedať o jeho piatkovom koncerte, iba Dennisa Chambersa za bicími vystrieda Dave Weckl, o basové linky sa namiesto Antonyho Jacksona postará Richard Bona a saxofónu sa po Bobovi Franceschinim ujme Bob Malach.

Nielen pre gitaristov

„Keď som mal osemnásť, mojou prioritou bol džez: Jim Hall a Wes Montgomery, ale mám hlboké korene v rocku a blues. To sa prejavuje aj v mojich skladbách a nechcem to znásilňovať," povedal raz Stern. Jasne to môžete počuť aj z jeho najnovšieho albumu Big Neighborhood, ktorý vydal vlani. Hrajú na ňom aj jeho súčasní spoluhráči, a tak sa dá čakať, že zaznejú práve skladby z tejto nahrávky.

Stern nehrá hudbu iba pre gitaristov. Viac stavia na atmosfére než na technickej dokonalosti, rockový drajv a džezové postupy často vyvažuje melodickými témami a nebojí sa inštrumentálky osviežiť pesničkami. Jednu na nový album naspieval aj majiteľ pekne zafarbeného hlasu Richard Bona, takže by sme ju mohli počuť naživo aj v Bratislave.

Stern je vo forme, čo dokazuje aj DVD New Morning: The Paris Concert, ktoré vyšlo v marci. Na elektrizujúcom vystúpení v Paríži ho sprevádzala takmer identická zostava, aká príde aj do Bratislavy. Či to kúzlo zafunguje znova, môžete sa presvedčiť sami - cena lístkov na piatkový koncert sa pohybuje od 20 do 40 eur.