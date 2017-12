Filmári prežívajú druhú Kolibu

Skupina nezávislých producentov a filmových tvorcov si myslí, že nová forma ich podpory začala fungovať zle. Vedenie Audiovizuálneho fondu s nimi nesúhlasí, ale chce o zmenách rokovať.



BRATISLAVA. Vlani vznikol Audiovizuálny fond. Je to nová verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj pôvodnej audiovizuálnej kultúry a priemyslu, nahradila doterajší grantový program ministerstva kultúry. Tento rok v marci vyhodnotil žiadosti z prvého kola a zverejnil štatistiky podporených aj nepodporených projektov.

Vzápätí sa vytvorila skupina nezávislých producentov a filmových a televíznych tvorcov, ktorí nie sú spokojní s tým, ako začal fond fungovať a žiadajú zmeny. Rada fondu na ich výzvu reagovala na verejnom zasadaní.

Výzva má sedemdesiatri signatárov, medzi nimi sú napríklad Mario Homolka, Marko Škop i Peter Kerekes, ktorí sú producentmi úspešných filmov Hranica, Slepé lásky, Osadné a Ako sa varia dejiny. Vo výzve uvádzajú svoje znepokojenie nad tým, že v prvom kole programu Podpora vývoja, tvorby a produkcie audiovizuálnych diel dostali takmer pätinu všetkých rozdelených peňazí (815 800 eur) spoločnosť predsedu rady fondu Patrika Pašša Trigon Production (126 000 eur) a spoločnosť podpredsedníčky Petry Kolevskej Artreal (36 500 eur).

Filmári považujú za nesprávne, že Patrik Pašš, producent a konateľ obchodnej spoločnosti, sa najprv podieľal na vymenovaní komisií, ktoré žiadosti o grant posudzujú, a potom od nich žiadal dotáciu, ktorú sám schválil. Signatári výzvy zároveň žiadajú zvýšiť transparentnosť fungovania orgánov fondu, predovšetkým odborných komisií.

Na svojom zasadaní sa rada Audiovizuálneho fondu rozhodla vytvoriť spolu s protestujúcimi filmármi pracovnú skupinu. Navrhla, aby v nej boli siedmi zástupcovia rady. Tento mesiac by sa mali stretnúť a rokovať o možných zmenách. Predpokladajú, že sa budú musieť stretnúť niekoľkokrát.

„Audiovizuálny fond je pružný systém, rozhodne nie sme dogmatici. Ak sa dohodneme, že niečo sa zmeniť dá a že to treba, urobíme to. Keď budú komisie rozhodovať o nových žiadostiach v septembri, už by mal byť vylúčený konflikt záujmov. Našli sme vhodnú inšpiráciu v jednom európskom fonde," hovorí Patrik Pašš. Ešte nechce povedať, v ktorom konkrétne, pretože rada to zatiaľ neschválila. Zároveň dodáva, že to neznemožní spoločnosti Trigon Production, aby sa uchádzala o granty.

Nezávislí producenti a filmári vyzývajú Patrika Pašša, aby zvážil svoje zotrvanie vo funkcii predsedu rady. On to však nepovažuje za opodstatnené a tvrdí, že s návrhmi na fungovanie fondu mohli prichádzať filmári sami: „Keď fond vznikal a keď sa zmluva so štátom uzatvárala, vyzýval som ich, aby sa zapojili. Okrem Petra Kerekesa a Marka Škopa na to vôbec nereflektovali a utekali. Teraz sú morálne znepokojení? Majú na to právo, to je všetko, čo na to môžem povedať," tvrdí. „Fond je revolučným krokom, prinesie dvojnásobok peňazí, ako bolo doteraz v grantovom programe ministerstva kultúry, no bolo na tom treba šesť rokov pracovať."

Pašš si myslí, že s rozhodnutiami komisií nikdy nebudú všetci spokojní. „Ale sám sa budem snažiť o to, aby fond niečo zlepšoval vždy, keď sa preukážu chyby v jeho fungovaní."

Samotní signatári nechceli doteraz svoju výzvu zverejňovať. Chceli tak vraj umožniť zástupcom fondu, aby na ich požiadavky reagovali bez tlaku médií. Zo zasadania rady však odchádzali nespokojní. Tvrdia, že rada úplne odignorovala ich hlavnú výzvu, teda vyrovnať sa s morálnym konfliktom záujmov svojho predsedu a podpredsedníčky.

„My si ceníme, že sa rada fondu rozhodla vytvoriť pracovnú skupinu, ale nechápeme, prečo s nami najskôr hovorila o malej skupine, kde budú dvaja ľudia z fondu a dvaja ľudia nominovaní signatármi výzvy, a napokon vytvorí skupinu, v ktorej bude sedem ľudí z fondu a z toho budú dvaja tí, o ktorých hovoríme, že sú v konflikte záujmov," vraví režisér Marek Šulík. „Stojíme na dvoch odlišných stranách vo veci etiky a to ma napĺňa trudnomyseľnosťou."

Mario Homolka: Vo fonde je niekoľko anomálií



Medzi signatármi výzvy nezávislých filmárov adresovanej vedeniu Audiovizuálneho fondu je režisér, zároveň producent filmov My zdes a Hranica.



Ako ste zhodnotili verejné zasadanie rady fondu?

„Bolo to veľmi arogantné. Takto odignorovať najdôležitejší bod našej výzvy je až sprosté.“

Svoju výzvu uvádzate ako morálne znepokojenie. Čo tým myslíte?

„Pri fungovaní fondu sa ukázalo niekoľko anomálií, z nich máme silný pocit nemorálnosti. Skoro dvadsať percent všetkých pridelených prostriedkov v programe Podpora vývoja, tvorby a produkcie audiovizuálnych diel dostali firmy predsedu a podpredsedníčky rady. Komisie odporučili podporiť všetky projekty spoločnosti Trigon production, a vieme, že jediným jej konateľom je Patrik Pašš, predseda rady. Demokraticky zmýšľajúci ľudia sa predsa musia zhodnúť na tom, že žiadateľ o podporu nemôže mať možnosť ovplyvňovať prideľovanie peňazí. To diskvalifikuje celú radu, pretože nikto z jej členov verejne nepovedal, že sa od toho dištancuje.“

Môžu sa u nás vytvoriť nezávislé komisie a rada? Je reálne nájsť medzi odborníkmi ľudí, ktorí by neboli v žiadnom konflikte záujmov?

„Áno. Navrhujeme prizvať Čechov. Zvýšila by sa nestrannosť i kvalita komisií. Ďalšou vecou je, že súčasné komisie nie sú schopné dostatočne posudzovať rozpočty. U nás sú projekty dlhodobo nadhodnocované, a keď aj žiadateľ o sto percent účelovo prestrelí svoju žiadosť, nie je dostatočne postihovaný. Preto si myslíme, že by mali byť komisie ’dvojskupinové’, jedna by posudzovala tvorivú stránku a druhá, ekonomická, by posudzovala rozpočet. V nej by sedeli producenti, ktorí sa nedajú opiť rožkom, a ktorí by drzo nadhodnotený rozpočet mohli vylúčiť.“

Rada schválila vznik pracovnej skupiny, ktorá sa so signatármi výzvy pokúsi dohodnúť na zmenách vo fungovaní fondu. Na čom okrem personálnych zmien ešte budete trvať?

„Na transparentnosti. Chceme, aby sa zápisy komisií zverejňovali, aj to, ako bodovo ohodnotili projekty. Každá komisia musí zároveň prediskutovať každý jeden projekt, lebo to je jej povinnosť zo zákona. V prvom kole veľkú časť projektov neprediskutovala. Členovia si rozdelili projekty medzi sebou, vzali si ich domov a potom z toho vyšiel nejaký priemer. Zároveň navrhneme zmeniť bodovanie. Teraz má štyri stupne, od nula do tri. Keby bola možnosť dať projektu nula, tri, šesť alebo deväť bodov, viac by sa mohli dobré projekty odlíšiť od zlých. Bolo by to spravodlivejšie ku kvalite a krutejšie k nekvalite, a komisia by musela byť pri svojom rozhodovaní pregnantnejšia.“

Nemali ste s týmito požiadavkami prísť vtedy, keď sa fond vytváral? Nepodcenili ste to vtedy?

„Normálny človek nesleduje, ako sa formulujú paragrafy a zákony, hoci sa aj týkajú jeho brandže. Navyše, pri vzniku paragrafov ešte neviete nič o morálke. Tá sa ukáže až pri ich aplikácii. A ukázala sa.“

Ako sa výzva skončí?

„Som skeptický v tom, že ľudia z fondu sa svojich funkcií nevzdajú. Ostatní členovia rady sú štatistami, nebudú mať silu verejne sa dištancovať od predsedu a podpredsedníčky. Ale energiu mi dodáva pohľad na filmárov, ktorí sa dali dohromady. Sú väčšinou z jednej generácie. Keď sa rozpadávala Koliba, oni boli ešte príliš mladí, aby sa mohli vyjadriť. Teraz je ich malou Kolibou Audiovizuálny fond. A riešia ho veľmi sympaticky, pretože najprv sa to pokúsili neverejne, aby fond mohol na ich požiadavky reagovať so cťou. Takže v dejinách zostane zaznamenané, že Audiovizuálny fond začínal rovnako rozpačito ako Slovenská republika, ale že zároveň vznikla skupina občanov, ktorá sa ho pokúsila zlepšiť a vrátiť na eticky čisté základy.“

(kk)